Hoții au furat șase kilograme de aur din Muzeul Național de Istorie Naturală din Paris

Data publicării:
Lingouri de aur.
Lingouri de aur. Foto: Getty Images

Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Paris a fost victima unui furt de pepite de aur în noaptea de luni spre marţi, cantitatea totală furată fiind de aproximativ şase kilograme.

Dacă ar fi vândute pe piaţă ca metal brut, pepitele ar valora circa 600.000 de euro, dar pentru muzeu exponatele au o valoare "inestimabilă".

Parchetul din Paris a explicat că o angajată a serviciului de curăţenie a fost cea care a dat alarma marţi dimineaţă cu privire la furtul mai multor pepite din colecţiile muzeului - mai multe din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea - una dintre ele cântărind 5 kilograme şi având dimensiunea unei mingi de fotbal, informează miercuri EFE., potrivit Agerpres.

Poliţia bănuieşte că hoţii erau bine informaţi, deoarece sistemul de alarmă şi supraveghere video nu funcţiona normal de câteva săptămâni din cauza unui atac cibernetic care a afectat muzeul în iulie, situaţia ducând de altfel la suspendarea unei expoziţii, a relatat Le Parisien, citând o sursă poliţienească şi municipală.

Într-un comunicat de presă citat de Le Figaro, Muzeul Naţional de Istorie Naturală "regretă această pierdere inestimabilă pentru cercetare, patrimoniu şi diseminarea acesteia către public", menţionând în acelaşi timp că în ultimele luni au avut loc furturi similare din colecţiile unor muzee.

