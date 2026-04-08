„I-am livrat șefului Poliției genți pline cu bani. O parte erau pentru Orbán”: Mărturia unui fost interlop din Budapesta

În anii 1990, culturistul maghiar László Kovács lucra pentru Igor Korol, unul dintre cei mai influenți interlopi din Budapesta. La rândul său, Korol raporta șefului principal al lumii interlope din Ungaria, rusul Semion Moghilevici. Potrivit lui Kovács, Mogilevici îl trimitea cu sume mari de bani la șeful poliției maghiare, Sándor Pintér. Kovács a povestit pentru publicația rusă independentă Insider că, în 1997, Moghilevici l-a folosit pe Pintér pentru a transfera sume și mai mari, care probabil au fost folosite pentru a finanța prima campanie electorală a premierului maghiar Viktor Orbán. Acesta a deținut primul mandat între 1998 și 2002, înainte de a reveni la putere în 2010. În ambele mandate, Pintér a fost ministru de interne. Acum, Kovács a promis că va depune mărturie oficială într-o instanță maghiară, în cazul în care conducerea țării se va schimba după alegerile din 12 aprilie.

László Kovács s-a născut în 1963 în Ucraina, dar tatăl său era maghiar și vorbește fluent maghiara. În anii 1990 era culturist, dar nu putea trăi din sport, așa că, în 1994, a început o afacere împreună cu prietenul său din copilărie Alexander Kiriceanin: cumpărau vodcă în Ungaria și o vindeau în Ucraina.

Dar nu au fost lăsați să-și vadă de afacere de interlopul Igor Korol. Când Kovács și Kiriceanin luau masa la o pizzerie din Budapesta, Korol a venit cu opt oameni și s-a așezat la masa lor.

„Cine sunteți voi? Acesta este orașul nostru. Noi controlăm totul aici. Toată lumea ne plătește,” le-a spus el.

Kovács spune că a refuzat, așa că oamenii lui Korol au încercat să-l bată, dar el nu s-a lăsat.

„Apoi Korol mi-a spus că comportamentul meu îl impresionase. Știa că vorbesc maghiară, în timp ce el și toți oamenii lui se mutaseră din Ucraina în Ungaria fără să știe limba, așa că aveau nevoie de un traducător. În cele din urmă, Korol mi-a oferit un loc de muncă”, povestește fostul culturist.

Grupul lui Korol se ocupa în principal cu extorcarea cluburilor, cărora le cerea taxă de protecție. Aproape toată lumea plătea - fie lui Korol, fie unui grup rival ucrainean condus de Leonid Stițiura. Ambele grupuri erau subordonate lui Semion Moghilevici – cunoscut ca „Seva”, cel mai cunoscut interlop al vremii.

„Seva” avea grupări peste tot: în Rusia, Ucraina și în Statele Unite.

Cel mai mare interlop din Budapesta, asociat de afaceri cu șeful Poliției

Deși „Seva” era șeful, Korol nu-i plătea nimic. Pentru Moghilevici, taxele de protecție primite de la cluburile de noapte erau mărunțiș. Avea operațiuni mult mai serioase, cu profituri de milioane. De exemplu, adăugau colorant în motorină și o vindeau drept combustibil pentru încălzire, care la acea vreme nu era supus impozitării. Colorantul era apoi îndepărtat, iar „Seva” și rețeaua sa rămâneau cu milioane de dolari din impozitele neplătite. Kovács spune că „Seva” conducea această afacere împreună cu șeful poliției maghiare de la acea vreme, Sándor Pintér.

Mai mult, în calitate de șef al poliției, Pintér putea face să dispară orice dosar penal, iar Moghilevici îl plătea în mod regulat pentru aceste servicii.

„Aceste plăți trebuiau făcute des, o dată sau de două ori pe săptămână, deoarece Budapesta anilor 1990 era ca Chicago acum un secol. Aproape că nu trecea o săptămână fără ca cineva să fie împușcat sau aruncat în aer. Cunosc foarte bine această mită, pentru că eu însumi am acționat ca un curier”, povestește Kovács.

„Eu și Igor Korol mergeam la biroul lui Moghilevici, unde el îi înmâna lui Igor un mic pachet (de obicei sume de 50.000-100.000 de dolari, deși nu le-am numărat niciodată). După aceea, trebuia să duc banii la „Soni Bácsi” - aceasta era porecla lui Pintér, adică „Unchiul Soni”. Mergeam într-un loc anume: cel mai adesea pe strada Wesselényi, dar uneori și pe strada Petőfi Sándor. O mașină oprea la colț, de obicei o Škoda albastru închis. Mă urcam pe bancheta din spate unde era deja Pintér, îi înmânam pachetul și coboram la următorul colț. Nici măcar nu vorbeam. Cel mult schimbam câteva cuvinte”, spune Kovács.

Cea mai mare explozie din Budapesta

Acesta mai spune că Pintér a și organizat personal crime: „În 1995, de exemplu, a avut un conflict cu omul de afaceri József Prisztás, care era implicat în domeniul imobiliar. La acea vreme, Prisztás era unul dintre cei mai bogați oameni din Ungaria. Pintér avea în vizor una dintre clădirile lui Prisztás, dar acesta era un om foarte dur și independent - nu a lucrat niciodată cu poliția, se ocupa singur de toate problemele sale și nu se temea de nimeni. A refuzat să vândă clădirea”.

La scurt timp, Prisztás a fost ucis în timp ce se urca în mașina sa. Un biciclist care trecea pe lângă el l-a împușcat în cap. Ulterior, instanța a stabilit că făptașul a fost József Roháč, un cetățean slovac care lucra ca asasin plătit al lui Tamás Portik, un apropiat al lui Pintér.

„O altă victimă a lui Pintér a fost József Boros. Acesta fusese asociat al lui Pintér, Portik și Moghilevici în afacerea cu motorină și știa totul despre toată lumea. În 1998, a dat o declarație video în care a prezentat totul – cu nume, evenimente și date. La final, a spus că mai este o persoană, principalul participant la toate aceste evenimente, al cărui nume nu-l dezvăluie încă. Era clar pentru toată lumea că se referea la Pintér, șeful poliției”, povestește Kovács.

„Lui Boros i s-a promis că înregistrarea nu va fi făcută publică, dar în câteva zile s-a răspândit în Budapesta. Ce a urmat a fost pe același model: Pintér i-a dat ordinul lui Portik, iar Portik l-a însărcinat pe Roháč. Acesta a plantat o bombă într-un Fiat vechi abandonat, care se afla de mult timp în centrul orașului, nu departe de biroul lui Boros. Boros mergea mereu la serviciu pe același traseu, iar când a trecut pe lângă Fiat, Roháč, care aștepta în apropiere, în tufișuri, a detonat bomba.

Explozia a fost oribilă. Nu a mai rămas nimic din Boros. Avocatul său a fost și el ucis, împreună cu doi trecători, iar zeci de oameni au fost răniți. Era chiar în centrul orașului. Clădirile din jur arătau ca și cum ar fi fost bombardate din aer”, mai spune fostul culturist.

El povestește că, în 1997, sumele de bani pe care era trimis să le livreze au început să crească: „300.000 de dolari, o jumătate de milion și, odată, Moghilevici mi-a dat o geantă sport mare din piele care conținea un milion de dolari”.

„Toate aceste sume mari erau destinate lui „Vitia” - așa îl numea Moghilevici pe Viktor Orbán. Orbán și Pintér erau deja apropiați la acea vreme, iar acest lucru nu era un secret pentru nimeni. Totuși, niciunul dintre ei nu a apărut vreodată la biroul lui Moghilevici - cel puțin, eu nu i-am văzut niciodată acolo”, adaugă Kovács.

În 1998 au avut loc alegeri parlamentare, iar „Seva” conta pe ascensiunea lui Orbán la putere pentru a-i oferi libertate deplină de acțiune. La început, totul părea să meargă conform planurilor. Când Orbán a câștigat alegerile, l-a numit imediat pe Pintér ministru de interne.

„Dar după ce Orbán ce a ajuns la putere, foștii săi asociați și sponsori au devenit un obstacol. Cu ajutorul aceluiași Pintér, a scăpat rapid de ei, punându-i pe toți după gratii. Însuși Moghilevici a fost forțat să părăsească Ungaria. Din câte știu eu, s-a mutat în Rusia”, spune fostul sportiv.

El povestește că a ieșit din lumea interlopă în 1998, după ce fostul său asociat Igor Korol a încercat să-l ucidă. A început să se ocupe serios de sport, să concureze la competiții de culturism și să vândă suplimente pentru sportivi.

Totuși, în 2001, a venit și rândul său.

„La cererea lui Sándor Pintér, am fost condamnat la șapte ani de închisoare pe baza unei acuzații fabricate. Am fost acuzat de răpire, chiar dacă au existat martori care au spus în instanță că nu răpisem pe nimeni. În timp ce eram în închisoare, anchetatorii au venit să mă vadă și au cerut să le spun totul. Le-am explicat: „Sándor Pintér este, în esență, superiorul tău. Dacă crezi că poți acționa pe baza oricărei informații pe care ți-o dau, atunci ești foarte naiv”. Totuși, când guvernul din Ungaria se va schimba, voi depune mărturie în instanță. Îmi doresc foarte mult să-l privesc în ochi pe Sándor Pintér”, mai spune Kovács.

