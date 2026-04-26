Iahtul unui oligarh rus a traversat fără probleme Strâmtoarea Ormuz

Iahtul oligarhului rus. Foto X VesselFinder
Iahtul oligarhului rus. Foto: X/NEXTA/VesselFinder

Un megayacht despre care se crede că aparține unuia dintre cei mai bogați oligarhi ruși a traversat sâmbătă Strâmtoarea Ormuz, potrivit unor rapoarte care citează date de urmărire a navelor. Nord, un iaht de 142 de metri considerat a fi unul dintre cele mai mari din lume, a plecat vineri din orașul Dubai din Emiratele Arabe Unite înainte de a naviga prin strâmtoare, potrivit datelor furnizate de MarineTraffic, un furnizor de informații maritime. Datele arată că iahtul se îndreaptă spre Muscat, Oman, relatează i24news.tv.

Președintele american Donald Trump afirmă că SUA dețin controlul asupra Strâmtorii Ormuz, iar la Teheran au loc lupte interne

Strâmtoarea Ormuz, prin care trece în mod normal o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate, a fost închisă de Iran pe fondul războiului împotriva Israelului și a SUA, în timp ce președintele Donald Trump a ordonat blocarea exporturilor de petrol ale Iranului.

Proprietarul iahtului Nord este Aleksei Mordașov, acționarul majoritar și directorul general al Severstal, gigantul rus din sectorul siderurgic și minier.

Se pare că iahtul a urmat ruta care trece pe lângă insula Larak din Iran, considerată a fi o rută utilizată de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) pentru a controla accesul la strâmtoare.

Mordașov, despre care se crede că are legături strânse cu președintele rus Vladimir Putin, a fost sancționat de SUA, Marea Britanie și Uniunea Europeană după invazia Rusiei în Ucraina.

Mordașov este proprietarul companiei Severstal și unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia. În urma sancțiunilor, nava a fost reînregistrată în Rusia.

A trecut pe lângă insula Larak din Iran, care este controlată de IRGC. Mordașov însuși se află sub sancțiuni americane.

Informații anterioare au arătat că Iranul a făcut o excepție pentru navele rusești, permițându-le să treacă prin strâmtoare fără a plăti o taxă de 2 milioane de dolari.

Top Citite
Zile libere de Rusalii. Foto Getty Images
1
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit...
parlamentul ungariei budapesta
2
Peter Magyar anunță că un nou drapel va fi arborat pe clădirea Parlamentului de la...
Nicusor Dan
3
Nicușor Dan reacționează la noua declarație discriminatorie ale lui George Simion: „E sub...
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
4
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
Rumen Radev și Vladimir Putin
5
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
Lovitură după lovitură: după suspendarea pe viață pentru un clip ajuns pe internat, a fost arestată! De ce e acuzată
Digi Sport
Lovitură după lovitură: după suspendarea pe viață pentru un clip ajuns pe internat, a fost arestată! De ce e acuzată
Te-ar putea interesa și:
Kim Jong Un
Preşedintele Dumei de Stat ruse mulţumeşte Coreei de Nord pentru „eliberarea raionului Kursk”
O rachetă lansată prin sistemul israelian de apărare Iron Dome
Israelul a trimis un sistem de apărare aeriană „Iron Dome” în Emirate, la începutul războiului cu Iranul
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Închiderea Strâmtorii Ormuz amenință cu o catastrofă umanitară din cauza întreruperii aprovizionării cu îngrășăminte (ONU)
Inside Putin’s drone death plant: On state-run military TV, Russia flaunts its mass production of Geran-2 drones at Alabuga — proudly presenting its version of Iran’s Shahed-136 used in attacks on Ukraine.
Cum construiește Rusia mașinăria de război a viitorului și de ce armata SUA a rămas în urmă: Cele patru decizii cruciale ale Moscovei
Water filling clear light bulb
„În loc de zece becuri, sunt suficiente două în casă”. Președintele iranian cere populației să economisească energia electrică
Recomandările redacţiei
drona duminica
Noi fragmente de dronă au fost găsite în județul Tulcea. MApN...
2026 White House Correspondents Dinner Pool
Toți ochii, pe dispozitivul de securitate de la dineul la care...
colaj acoperis
Vânt puternic în Moldova. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de...
DC: White House Correspondents' Association dinner
De ce JD Vance a fost scos primul din sala de bal, apoi a urmat...
Ultimele știri
Nicușor Dan, după incidentul de securitate din SUA: Atacul reprezintă o agresiune împotriva democrației
Incendiu puternic într-un bloc din Oradea. Nouă persoane evacuate, trei la spital
Armata israeliană a emis ordin de evacuare pentru locuitorii a şapte sate din sudul Libanului
Citește mai multe
