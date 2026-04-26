Iahtul unui oligarh rus a traversat fără probleme Strâmtoarea Ormuz

Un megayacht despre care se crede că aparține unuia dintre cei mai bogați oligarhi ruși a traversat sâmbătă Strâmtoarea Ormuz, potrivit unor rapoarte care citează date de urmărire a navelor. Nord, un iaht de 142 de metri considerat a fi unul dintre cele mai mari din lume, a plecat vineri din orașul Dubai din Emiratele Arabe Unite înainte de a naviga prin strâmtoare, potrivit datelor furnizate de MarineTraffic, un furnizor de informații maritime. Datele arată că iahtul se îndreaptă spre Muscat, Oman, relatează i24news.tv.

Strâmtoarea Ormuz, prin care trece în mod normal o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate, a fost închisă de Iran pe fondul războiului împotriva Israelului și a SUA, în timp ce președintele Donald Trump a ordonat blocarea exporturilor de petrol ale Iranului.

Proprietarul iahtului Nord este Aleksei Mordașov, acționarul majoritar și directorul general al Severstal, gigantul rus din sectorul siderurgic și minier.

Se pare că iahtul a urmat ruta care trece pe lângă insula Larak din Iran, considerată a fi o rută utilizată de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) pentru a controla accesul la strâmtoare.



Mordașov, despre care se crede că are legături strânse cu președintele rus Vladimir Putin, a fost sancționat de SUA, Marea Britanie și Uniunea Europeană după invazia Rusiei în Ucraina.

În urma sancțiunilor, nava a fost reînregistrată în Rusia.

Mordașov însuși se află sub sancțiuni americane.

Informații anterioare au arătat că Iranul a făcut o excepție pentru navele rusești, permițându-le să treacă prin strâmtoare fără a plăti o taxă de 2 milioane de dolari.

