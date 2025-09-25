Identitatea „femeii în roz”, descoperită la 20 de ani după moartea sa în Spania. Ce se știe despre Liudmila Zavada

O femeie al cărei cadavru a fost găsit în Spania în urmă cu mai bine de două decenii a fost identificată în urma unei campanii internaționale. Joi, 24 septembrie, victima a fost identificată ca fiind Liudmila Zavada, o rusoaică de 31 de ani.

Aceasta este a treia persoană identificată în cadrul inițiativei „Identifică-mă”, lansată în urmă cu doi ani cu scopul de a afla numele femeilor care au fost ucise sau au murit în circumstanțe suspecte în Europa, conform BBC.

Primul caz a fost cel al unei femei britanice ucise în Belgia. Familia a fost cea care a identificat-o după ce a văzut o fotografie cu tatuajul ei într-un reportaj al sursei citate.

Când a fost descoperit cadavrul

Valdecy Urquiza, secretarul general al Interpol, care conduce campania, a spus că această ultimă identificare va oferi „o nouă speranță familiilor și prietenilor persoanelor dispărute” și „noi piste” anchetatorilor.

„După 20 de ani, unei femei necunoscute i s-a redat numele”, a afirmat Urquiza.

Cadavrul femeii a fost găsit în luna iulie a anului 2005, în apropierea unui drum din provincia Barcelona, în nord-estul Spaniei. Poliția a numit-o „femeia în roz”, întrucât purta un top roz cu flori, pantaloni roz și pantofi roz.

Conform poliției locale, cauza morții era „suspectă”, întrucât probele sugerau că trupul neînsuflețit fusese mutat în cele 12 ore înainte de a fi descoperit.

Anul trecut, cazul a fost inclus în cadrul operațiunii „Identifică-mă”, în cadrul căreia Interpolul a lansat pentru prima dată „alerte negre” - prin care se solicită informații despre cadavre neidentificate - și a pus la dispoziția forțelor de poliție din întreaga lume informații precum amprentele digitale.

La începutul anului în curs, poliția turcă a verificat amprentele digitale într-o bază de date națională, descoperind identitatea Liudmilei Zavada. Ulterior, s-a stabilit o potrivire ADN cu o rudă apropiată din Rusia.

Oamenii legii continuă să cerceteze cazul și circumstanțele în care femeia a murit.

Prima victimă identificată

Prima victimă identificată în cadrul campaniei a fost Rita Roberts, în vârstă de 31 de ani, din Țara Galilor, care a fost omorâtă în Belgia în 1992. Familia acesteia a spus că a fost îngrijorată timp de zeci de ani, neștiind ce s-a întâmplat cu ea.

La începutul acestui an, o femeie găsită fără viață într-un coteț de păsări din Spania a fost identificată ca fiind Ainoha Izaga Ibieta Lima, în vârstă de 33 de ani, din Paraguay. Circumstanțele morții sale au fost descrise de poliție ca fiind „inexplicabile”.

Polițiștii încearcă să identifice alte 44 de femei găsite moarte în Olanda, Germania, Belgia, Franța, Italia și Spania. Multe dintre acestea au fost ucise și se crede că aveau vârste cuprinse între 15 și 30 de ani.

Interpolul a spus că migrația globală crescută și traficul de persoane au dus la creșterea numărului de persoane date dispărute în afara țărilor de origine, ceea ce poate face identificarea cadavrelor mai dificlă.

Potrivit unui oficial al agenției, femeile sunt „afectate în mod disproporționat de violența de gen, inclusiv violența domestică, agresiunea sexuală și traficul de persoane”.

