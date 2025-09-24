Igor Krasnov, artizanul dosarelor care i-au vizat pe opozanții lui Putin, numit șef al Curții Supreme a Rusiei

Igor Krasnov, fost procuror general, cunoscut pentru rolul său esențial în reprimarea disidenței de către Kremlin, a fost numit președinte al Curții Supreme a Rusiei, a confirmat Consiliul Federației Ruse într-un comunicat publicat joi.

Krasnov a candidat pentru această funcție în august, după moartea Irinei Podnosova, fostă colegă de clasă a președintelui Vladimir Putin, care a condus instanța din aprilie 2024 până la decesul său, cauzat de cancer, în iulie 2025. Krasnov a fost singurul candidat la acest post, scrie Kyiv Independent.

Numirea sa a fost aprobată în unanimitate, toți cei 160 de senatori votând „pentru”, după care Putin a semnat un decret prin care l-a numit oficial în funcție.

Într-un decret separat, Putin l-a numit pe Alexandr Guțan, fost emisar prezidențial în Districtul Federal Nord-Vestic, în funcția de nou procuror general al Rusiei.

Cine este Igor Krasnov

Krasnov a ocupat funcții de rang înalt în aparatul judiciar și de aplicare a legii din Rusia timp de peste două decenii. Și-a început cariera în agențiile de anchetă la începutul anilor 2000 și s-a alăturat sediului central al Comitetului de Investigații după înființarea acestuia, în 2011.

Krasnov a atras atenția la nivel național după ce a condus ancheta privind asasinarea din 2015 a liderului opoziției Boris Nemțov, unul dintre cei mai proeminenți adversari politici ai lui Putin.

Din 2016, Krasnov a fost adjunct al președintelui Comitetului de Investigații, Alexander Bastrîkin. Putin l-a numit procuror general în ianuarie 2020.

În timpul mandatului său, Krasnov a coordonat arestarea liderului opoziției ruse Aleksei Navalnîi, la revenirea acestuia din Germania, în 2021, și ulterior a contribuit la desemnarea tuturor organizațiilor legate de Navalnîi drept „extremiste”, potrivit The Moscow Times.

Numirea lui Krasnov are loc pe fondul suspiciunilor ridicate de organizațiile anticorupție. Potrivit unei investigații realizate de Fundația Anticorupție, apropiată opoziției ruse, membrii familiei lui Krasnov au achiziționat proprietăți imobiliare în valoare de aproape 1,5 miliarde de ruble (aproximativ 18 milioane de dolari) în ultimii trei ani, perioadă ce coincide cu invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

