Marco Rubio va merge în Ungaria zilele următoare pentru a-și manifesta sprijinul față de premierul Viktor Orban, care riscă să piardă puterea pe care o deține de 16 ani, scrie The Times într-o analiză a contextului în care va avea loc această vizită oficială a înaltului diplomat american.

Viktor Orban, un oponent al politicilor Uniunii Europene privind Ucraina, imigrația și drepturile LGBT, se confruntă cu o provocare fără precedent din partea lui Peter Magyar, un fost membru al guvernului, al cărui partid Tisza este favoritul în sondajele de opinie înaintea alegerilor parlamentare din aprilie.

Secretarul de stat al SUA va petrece două zile la Budapesta, începând de duminică. Săptămâna trecută, președintele Trump l-a numit pe Orban „un lider cu adevărat puternic și influent” și „un prieten adevărat, un luptător și un CÂȘTIGĂTOR” într-o postare pe rețelele de socializare.

Susținerea sa și vizita lui Rubio sunt în conformitate cu noua strategie națională a SUA, publicată în decembrie. Documentul de 33 de pagini, considerat a marca o schimbare generațională în politica externă americană, afirma că Washingtonul își va intensifica sprijinul pentru „partidele patriotice europene” pentru a evita ceea ce numea pericolul pentru „identitatea occidentală” cauzat de imigrație.

Cel mai mare aliat al Moscovei în UE, Orban și-a numit stilul de guvernare „democrație iliberală” și a supravegheat restricționarea libertății presei. Viziunea lui Trump asupra Europei se aliniază strâns cu cea a președintelui Putin, care a declarat în octombrie că numai Orban poate oferi siguranța că maghiarii „rămân maghiari”. Putin a mai spus că partidele de extremă dreapta sunt cheia renașterii Europei.

Cu toate acestea, în ciuda sprijinului liderilor celor două superputeri nucleare ale lumii, Orban se află sub presiune în țara sa din cauza crizei costului vieții, a sistemului de sănătate, a corupției și a unui scandal de abuz sexual asupra copiilor într-un orfelinat de stat, care a dus la proteste în decembrie. Marți, Ungaria, care este și membră a NATO, a fost desemnată cea mai coruptă țară din UE pentru al patrulea an consecutiv de către Transparency International, o organizație de supraveghere cu sediul la Berlin.

Orban l-a lăudat, de asemenea, pe Trump. La conferința de presă anuală de la Budapesta, luna trecută, el a declarat că liderul american a inaugurat o „eră a națiunilor” care a rescris ideile despre dreptul internațional. „Vechea ordine mondială s-a prăbușit și una nouă prinde contur”, a spus el.

El a fost, de asemenea, unul dintre primii lideri mondiali care a susținut public anunțul făcut de Trump luna trecută privind înființarea unui Consiliu al Păcii menit să rezolve conflictele globale. Majoritatea țărilor europene nu au aderat la consiliu, al cărui statut prevede că Trump va fi președinte pe viață sau până când va fi incapacitat sau va decide să demisioneze. Orban urmează să se întâlnească cu Trump la prima reuniune a consiliului, care va avea loc la Washington pe 19 februarie.

El a purtat discuții cu Trump în noiembrie, la Casa Albă, când a obținut o derogare de un an pentru Ungaria de la sancțiunile SUA privind importurile de petrol și gaze din Rusia. Trump a criticat anterior țările UE care nu au reușit să se elibereze de dependența de energia rusă.

Dacă va fi ales, partidul lui Magyar a declarat că va pune capăt dependenței energetice de Rusia și va normaliza relațiile cu UE. „Ungaria trebuie să-și ocupe odată pentru totdeauna locul la masa Occidentului”, a declarat Magyar la un miting anul trecut.

Este puțin probabil ca vizita lui Rubio să-i ofere lui Orban un impuls electoral. Un sondaj realizat pe 2 februarie de către centrul de consultanță 21 Research Centre pe un eșantion de 1.000 de alegători îl plasează pe Tisza la 53 de puncte, înaintea partidului Fidesz al lui Orban, cu 37 de puncte. El sugerase că Trump ar putea vizita Budapesta înainte de alegeri, dar acest lucru pare acum puțin probabil, potrivit analiștilor. Orban era pregătit să găzduiască anul trecut un summit între Trump și președintele Putin pe tema războiului din Ucraina, dar Casa Albă s-a retras din cauza îngrijorărilor că Moscova nu era serioasă în privința păcii.

„Din punct de vedere electoral, nu mă aștept ca acest lucru să schimbe situația”, a declarat Peter Kreko, analist și șef al grupului de reflecție Political Capital din Budapesta. „Ca în aproape toate țările, maghiarii votează de obicei mai mult pe baza problemelor interne, nu a celor de politică internațională.”

El a mai spus că, deși Trump se bucură de mai mult sprijin în Ungaria decât în multe alte țări europene, popularitatea sa este limitată în mare parte la susținătorii lui Orban. „Repetarea continuă a faptului că Trump îl susține pe Orban... nu cred că schimbă cu adevărat peisajul [electoral].”

Editor : B.E.