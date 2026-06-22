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„Îl ștergem de pe fața Pământului”: Patru ani de teroare în Oleșki, orașul prins în „zona morții” între armata Rusiei și cea a Ucrainei

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imagini din Oleșki, oraș din Herson ocupat de ruși
Situația îngrozitoare din Oleșki este una dintre cele mai mari dezastre umanitare produse în cei peste patru ani de război în Ucraina. Colaj foto: Profimedia Images
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Din articol
Orașul a fost inundat complet după distrugerea barajului Nova Kahovka „Acolo unde au murit oamenii, câinii au venit să îi mănânce” Soldații ruși îi vânează pe civili cu dronele ca într-un „safari” urban „Nu va mai exista niciun Oleșki”

Înainte de război, mica stațiune turistică Oleșki din regiunea Herson a Ucrainei era recunoscută pentru promenada sa de la malul apei, rezervația naturală din apropiere și excursiile cu barca pe râul Nipru. Acum, orașul se află blocat în „zona morții” dintre liniile de apărare ucrainene și cele rusești, care se găsesc de-o parte și de alta a râului. Singurul drum de acces în localitate este amenințat constant de drone și este plin de mine, străzile din Oleșki fiind împânzite de cadavre pe care nimeni nu îndrăznește să le strângă.

Noile informații dezvăluite de oamenii prinși în Oleșki și de cei care au reușit să scape din oraș arată cât de gravă este criza prin care trec locuitorii – una dintre cele mai mari dezastre umanitare produse în cei peste patru ani de război, scrie The Times.

Xenia Arhipova, o fostă polițistă din Oleșki care acum trăiește în regiunea Mikolaiv, a documentat moartea a aproape 200 de civili din oraș, păstrând pozele, mesajele și documentele acestora, pe care le-a primit prin Telegram de la cei ce trăiesc în continuare sub ocupație.

Numărul total al victimelor este mult mai mare. „Lumea a văzut ce s-a întâmplat în Bucea, după ce a fost eliberat”, a spus Arhipova. „Oleșki este o tragedie în plină desfășurare, iar oamenii sunt încă prinși acolo.”

Viktor Podliesov (78 de ani) a murit după ce a călcat pe o mină. Larisa Filipova (63 de ani) a fost lovită de o dronă în apropierea unui magazin. Olexii Kolomoieț (86 de ani) s-a înecat. Oxana și Serhii Balașova au fost împușcați de soldații ruși, care le-au ars cadavrele. Iarna aceasta, Serhii Pisarik (71 de ani) a înghețat de frig în apartamentul său.

În timpul unei scurte perioade în care blocada a fost ridicată, primăvara aceasta, Arhipova și echipa ei de voluntari au ajutat 158 de civili să fugă din oraș înspre alte zone din Ucraina ocupate de ruși. De acolo, unii dintre ei au decis să își croiască drum spre teritoriul controlat de ucraineni.

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Aproximativ 42.000 de oameni de pe ambele maluri ale râului Nipru s-au confruntat cu riscul de a fi inundați după distrugerea barajului Nova Kahovka. Foto: Profimedia Images

Orașul a fost inundat complet după distrugerea barajului Nova Kahovka

Când Rusia s-a retras din Herson, orașul a ajuns exact pe linia frontului. Apoi, membrii administrației locale din Oleșki, care au fost numiți de autoritățile ruse, i-au abandonat pe localnici.

Aceștia s-au găsit, dintr-o dată, înconjurați de soldați ruși care erau bombardați de armata ucraineană aflată de partea cealaltă a râului.

O explozie a distrus apoi barajul Nova Kahovka, cu trei ani în urmă, și a provocat inundații uriașe inclusiv în Oleșki, una dintre localitățile cele mai grav afectate.

Serviciile de informații din Occident au ajuns la concluzia că explozia a fost, cel mai probabil, declanșată la ordinul comandanților ruși.

Timp de cinci zile, familia lui Volodimir Kulikovski nu știa dacă bărbatul mai este viu sau nu. Casa lui a fost distrusă de inundații.

El a supraviețuit plutind pe barca de cauciuc a unui vecin, având la el doar pașaportul. A așteptat cinci zile ca cineva să vină să îl ajute. Barca lui a început să se dezumfle și să ia apă.

„Am stat pur și simplu acolo, ud complet, și m-am îmbolnăvit”, a povestit Kulikovski, care a trăit timp de trei ani în casele distruse ale unor prieteni sau vecini.

Vecinul lui, care l-a ajutat să își construiască garajul, se adăpostea în subsolul casei lui Kulinski, împreună cu familia lui, când au venit apele. Acesta s-a înecat în timp ce încerca să își scoată familia din subsolul inundat.

„Acolo unde au murit oamenii, câinii au venit să îi mănânce”

„Vecina noastră, la două case distanță, urla: ‘Salvați-mă, salvați-mă!’, dar nu aveam cum să ajungem la ea”, a povestit și Olha Muhanova (73 de ani), care a reușit să scape din Oleșki în 2023, amintindu-și de ziua în care s-a adăpostit pe acoperișul casei în timpul inundațiilor.

„În timpul inundațiilor, un cadavru a plutit până pe terenul unei cunoștințe, iar ea a decis să îl îngroape acolo”, a povestit Arhipova. „Drept urmare, a fost chemată la poliție și interogată timp de doi ani. Așadar, oamenii se tem să strângă cadavrele.”

„Acolo unde au murit oamenii, câinii au venit să îi mănânce”, a spus și Kulikovski, care a încercat să alunge câinii cu bățul. „Erau așa de mulți câini. Încerci să te apropii de ei și ei mârâie și înghit.”

Kherson marks 3 years since liberation from Russian occupiers
Când armata rusă s-a retras din Herson, orașul Oleșki a ajuns exact pe linia frontului. Foto: Profimedia Images

Dorind să nu se infecteze de la cadavrele aflate în descompunere, soldații ruși îi plătesc uneori pe bărbații din localitate cu câte 1.000 de ruble pentru fiecare cadavru colectat – indiferent dacă e al unui soldat rus sau al unui civil.

Cadavrele sunt duse la marginea orașului și îngropate în pădure. Morga a fost bombardată, subsolul spitalului unde erau ținute cadavrele a fost inundat, iar mașinile nu pot intra în oraș ca să transporte victimele.

Pe data de 9 iunie, un bărbat și o femeie care mergeau cu bicicleta pe strada Stahanov au lovit o mină. Bărbatul a murit pe loc, iar cadavrul lui a rămas pe stradă. Femeia a fost transportată la spital.

Soldații ruși îi vânează pe civili cu dronele ca într-un „safari” urban

Sute de drone zboară pe deasupra orașului în fiecare zi. Arhipova susține că soldații ruși lovesc civilii din Oleșki ca o formă de antrenament, într-un mod similar cu „safariurile cu drone” care au loc în orașul Herson.

Kulikovski a fost rănit după ce o dronă rusească l-a urmărit pe strada lui și s-a izbit de garajul în care bărbatul s-a adăpostit.

Și dronele ucrainene atacă localitatea, dar acestea îi vânează doar pe soldații ruși, potrivit oficialilor și martorilor din oraș. Există însă cazuri în care civilii au devenit victime colaterale, în timp ce armata ucraineană bombardează cu artileria pozițiile armatei ruse din regiune.

„Se vorbește despre asediul Leningradului. Noi am avut asediul din Oleșki. Nimeni nu putea să intre sau să iasă”, a povestit Serhii Muhanov (73 de ani), care trăiește acum în Vinița.

„Bucea a fost ocupată în jur de o lună, Izium ceva mai mult, Oleșki este în al cincilea an de ocupație”, a spus și Tatiana Hasanenko, directoare a consiliului local aflat acum în exil. „Lumea ar trebui să fie îngrozită de ceea ce se întâmplă și ar trebui să îi ajute pe oamenii care au rămas acolo.”

FVP Strike Drone Crew Involved In Special Military Operation
Sute de drone zboară pe deasupra orașului Oleșki în fiecare zi. Soldații ruși îi vânează pe civilii din localitate ca o formă de antrenament. Foto: Profimedia Images

„Nu va mai exista niciun Oleșki”

„Rușii spuneau: ‘Nu va mai exista niciun Oleșki. Îl vom șterge de pe fața Pământului. Acolo unde era orașul Oleșki, va fi un complex de agrement și un sanatoriu”, și-a amintit Muhanov.

Între 1.500 și 2.000 de civili au rămas în oraș, inclusiv 50 de copii. Pușcașii marini ucraineni au avansat de-a lungul râului și luptele din jurul localității s-au intensificat.

Mulți dintre cei rămași sunt bătrâni, infirmi sau oameni care nu au de ales. Dacă și-au pierdut pașaportul în timpul bombardamentelor sau în inundații, ei nu pot trece nici măcar de primul punct de control.

Când trei ceceni din armata rusă au intrat în casa unei femei din Oleșki și au amenințat-o că îi vor viola fiica, aceasta i-a cerut ajutorul Arhipovei. „Ele nu au pașapoarte. Ce pot să fac?”

Editor : Raul Nețoiu

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