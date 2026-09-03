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Imaginea lui Trump va apărea pe pașapoartele în ediție limitată emise cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Americii

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Pașaport în ediție limitată cu figura și semnătura lui Donald Trump. Foto Departamentul de Stat
Pașaport în ediție limitată cu figura și semnătura lui Donald Trump. Foto: Departamentul de Stat
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Din articol
Fără taxe suplimentare

Departamentul de Stat lansează un pașaport american în ediție limitată pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a Americii, iar documentul va conține imaginea și semnătura președintelui Donald Trump pe coperta interioară, au confirmat un oficial al Casei Albe și o sursă familiarizată cu această inițiativă, scrie ABC News.

Pagina interioară va prezenta portretul lui Trump suprapus pe o imagine stilizată a Declarației de Independență, conform machetelor publicate pe rețelele sociale de către Departamentul de Stat.

Conform planurilor actuale, pașaportul în ediție limitată va fi disponibil exclusiv prin intermediul Agenției de Pașapoarte din Washington, în timp ce alte birouri și sistemul de reînnoire online vor emite în continuare modelul standard, a declarat un oficial al Departamentului de Stat pentru ABC News.

Cu toate acestea, oficialul a precizat că, pe durata disponibilității pașaportului în ediție limitată, solicitanții care primesc un pașaport prin intermediul Agenției de Pașapoarte din Washington vor primi exclusiv acel model — nu pot opta pentru altul.

Fără taxe suplimentare

În prezent, Agenția de Pașapoarte din Washington oferă servicii numai pe bază de programare. Pentru a face o programare, solicitanții trebuie să prezinte dovada unei călătorii internaționale în termen de două săptămâni și să accepte să plătească o taxă de urgență de 60 de dolari.

Un oficial al departamentului a declarat că pașaportul va fi pus la dispoziție fără taxe suplimentare. Nu este clar dacă administrația Trump ar putea renunța, de asemenea, la cerința de a prezenta dovezi privind o călătorie internațională iminentă și când ar putea intra în vigoare aceste modificări.

La anunțarea pașaportului în ediție limitată, un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat într-un comunicat că „noul model patriotic de pașaport al președintelui Trump oferă încă o modalitate excelentă prin care americanii se pot alătura celebrărilor spectaculoase cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Americii”. „Președintele Trump continuă să conducă cu mândrie o renaștere a mândriei naționale și a patriotismului în timpul celebrării noastre istorice”, a spus purtătorul de cuvânt.

În luna martie, Departamentul Trezoreriei a anunțat că semnătura lui Trump va fi adăugată pe viitoarele bancnote americane, făcându-l primul președinte în exercițiu al cărui nume apare pe monedă. Trezoreria a precizat că decizia a fost luată și în onoarea celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite.

Anunțul a urmat eforturilor de a crea două monede cu imaginea lui Trump, o monedă de 1 dolar și o monedă comemorativă specială din aur de 24 de karate.

Președintele Calvin Coolidge a fost singurul președinte în exercițiu care a avut o monedă cu imaginea sa.

Legea federală prevede că niciun președinte în viață nu poate apărea pe bancnotele americane, deși Administrația a susținut că restricția nu se aplică monedelor.

Eric Trump a prezentat miercuri, 2 septembrie, într-un videoclip publicat pe platforma X, noul „Patriot Passport” (Pașaportul patrioților), cu figura tatălui său.

pic.twitter.com/athqdGq0LU

— Eric Trump (@EricTrump) September 2, 2026

În videoclipul de 16 secunde, Eric Trump apare ținând pașaportul și răsfoindu-i paginile. La un moment dat, el indică imaginea tatălui său imprimată în interiorul documentului. Videoclipul a fost publicat fără un mesaj explicativ care să îl însoțească.

Editor : M.C

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