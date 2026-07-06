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Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de un ordin de restricție”

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Giorgia Meloni: 2024 end-of-year Press Conference in Roma, Italy - 09 Jan 2025
Giorgia Meloni. Foto: Profimedia Images
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Preşedintele american Donald Trump şi-a reluat duminică disputa publică cu premierul italian Giorgia Meloni, după ce a postat pe reţelele sociale o fotografie editată care sugerează că şefa guvernului italian, în vârstă de 49 de ani, este obsedată de el, relatează Xinhua, preluată de Agerpres.

Pe contul său Truth Social, Trump a postat un meme în care Meloni părea că îl priveşte admirativ, însoţit de mesajul: „Este nevoie de un ordin de restricţie”.

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Trump a susţinut luna trecută că lidera italiană a încercat în repetate rânduri să se fotografieze cu el în timpul summitului G7 din Franţa şi că popularitatea ei pe plan intern a avut de suferit din cauza poziţiei sale faţă de Statele Unite.

„Probabil este fericită că am vorbit cu ea. Nu a fost nevoie să vorbesc cu ea”, a declarat Trump pentru postul de televiziune italian La7 luna trecută. „M-a implorat să fac o poză cu ea. Îşi dorea atât de mult o poză cu mine. Nu aş fi făcut-o, dar mi-a fost milă de ea”, a susţinut atunci Trump.

Ca răspuns, Meloni a spus că a fost „uimită” de declaraţiile „complet inventate” ale lui Trump.

„Există un lucru pe care ar trebui să-l ţină minte: nici eu şi nici Italia nu implorăm vreodată”, a spus Meloni, considerată o prietenă a liderului de la Casa Albă până la războiul din Iran.

După ce Statele Unite şi Israelul au lansat atacuri masive asupra Iranului pe 28 februarie, Trump a criticat în repetate rânduri Italia pentru refuzul de a permite utilizarea aerodromurilor sale în timpul operaţiunilor militare ale SUA împotriva Iranului. 

Editor : M.C

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