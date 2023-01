Imagini cu blindatele Bradley trimise spre Ucraina. Este primul transport de vehicule de luptă pe care SUA îl furnizează Kievului

Zeci de blindate americane Bradley, parte din primul transport de vehicule de luptă pe care SUA îl furnizează Ucrainei, au fost încărcate pe cargobotul Arc Integrity, care transportă echipament militar spre Europa, și au părăsit portul North Charleston din Carolina de Sud pentru a fi duse în Ucraina.

Imagini cu vehiculele americane părăsind țărmurile Norts Charleston, săptămâna trecută, pe 25 ianuarie, au fost făcute publice luni de Comandamentul de transport al SUA.

U.S. Transportation Command livrează în Ucraina peste 60 de blindate Bradley, ca parte a acordului de ajutor militar de 2,85 miliarde de dolari al Statelor Unite, anunțat la începutul acestui an. Transportul va oferi forțelor ucrainene capacități ofensive și defensive suplimentare pentru a-și proteja granițele împotriva invaziei ilegale a Rusiei. „Situația din Ucraina a adus într-adevăr în prim-plan importanța logisticii și complexitatea proiecției și susținerii puterii”, a declarat generalul Forțelor Aeriene Jacqueline Van Ovost, comandantul USTRANSCOM, în timpul unui interviu acordat Joint Force Quarterly.

„Sprijinul nostru pentru Ucraina nu ar fi posibil fără relațiile puternice pe care le avem cu aliații și partenerii noștri care ne-au oferit accesul, baza și survolarea pentru a facilita livrarea ajutorului”, a continuat ea. Bradley sunt vehicule blindate de luptă care transportă infanterie în zonele de luptă. Lt. Col. Rebecca D’Angelo, comandantul batalionului 841 de transport, spune că Bradley va fi esențial pentru Ucraina pe măsură ce războiul continuă.

„Bradley este un vehicul foarte puternic pe care îl oferim ucrainenilor”, a spus ea. „Sperăm că acest lucru le va îmbunătăți capacitățile de avansare pe câmpul de luptă și de a recâștiga terenurile pierdute, având echipamente care se potrivesc sau depășesc ceea ce au rușii.”

Afluxul de materiale este crucial pe măsură ce atacurile Rusiei în apropierea orașului Bakhmut din provincia Donețk escaladează. „Operațiunile din Ucraina subliniază importanța de a avea o forță de mobilitate agilă, atât cu o flotă de transport aerian strategic care poate livra imediat, în câteva ore de la notificare, cât și cu transportul maritim disponibil care poate livra un volum mult mai mare de material, care este esențial pentru livrarea și susținerea, o forță decisivă”, a spus Van Ovost.

„Lucrul în întreaga întreprindere pentru a extrage echipamente din diferite locații de pe glob, a le transporta în Europa și a le transfera către partenerii noștri care le duc direct pe câmpul de luptă a fost o performanță remarcabilă și demonstrează valoarea parteneriatelor noastre”, a spus ea.

Alături de blindatele Bradley, Administrația Biden a anunțat o asistență suplimentară de securitate de 2,5 miliarde de dolari, care include mai multe vehicule de luptă, muniție, rachete și transportoare blindate Stryker. Acest lucru aduce contribuția totală a SUA la un total de 27,1 miliarde de dolari de când a început invazia rusă în februarie 2022.

„Pe lângă pachetul mare de asistență pentru securitate anunțat (la mijlocul lunii ianuarie) de Departamentul Apărării, cu capacități suplimentare semnificative de apărare aeriană și blindaje pentru Ucraina, mai multe națiuni au anunțat un sprijin semnificativ similar, care include contribuțiile Germaniei și Țărilor de Jos la capacitățile de apărare aeriană antirachetă Patriot. Achiziționarea de către Canada a unui (Sistem național avansat de rachete sol-aer) și donația de către Regatul Unit a tancurilor Challenger 2, doar pentru a numi câteva”, a declarat un oficial înalt al apărării în timpul unei conferințe de informare.

O înregistrare video postată de militari ucraineni pe rețelele de socializare la jumătatea lunii ianuarie arăta că aceștia au început antrenamentele cu noile vehicule de luptă Bradley trimise Ucrainei.

