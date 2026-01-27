Guvernul Italiei a decretat stare de urgență pentru regiunile sale sudice după o furtună care a produs pagube uriașe. A promis ajutor financiar rapid pentru reconstruirea drumurilor și pentru companiile afectate. Autoritățile italiene estimează distrugerile la peste 1 miliard de euro. O primă alocare de 100 de milioane va răspunde urgențelor, a anunțat ministrul Protecției Civile.

Cel mai mare dezastru este în Sicilia, unde pământul s-a rupt în două pe o lungime de doi kilometri la marginea unui oraș. O mie de locuitori au fost evacuați din casele lor.

Și Sardinia a fost grav afectată. Marea a avansat cu aproximativ 100 de metri în interiorul uscatului. Iar în Calabria - una dintre cele mai puțin dezvoltate zone ale Italiei - furtuna a produs daune majore activității agricole, cu urmări grave pentru economia rurală de acolo.

