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Video Imagini cu pasageri cuprinși de panică la bordul unui avion, în timpul cutremurului din Venezuela

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Aeroportul Simon Bolivar în timpul cutremurului din Venezuela. Foto Profimedia
O captură de ecran realizată pe 25 iunie 2026 din imaginile UGC publicate pe contul oficial de Instagram al deputatului venezuelean din statul Barinas, Wilmer Azuaje, arată părți ale aeroportului Simon Bolivar prăbușindu-se în urma seismelor care au lovit Venezuela. Foto: Profimedia
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Părea că avionul nimerise într-o zonă de turbulențe puternice, dar nu avea cum, căci era staționat pe pistă, pregătit pentru decolare. Nu a fost vorba de turbulențe, ci de cele două seisme succesive din Venezuela, care au făcut prăpăd în această țară, unde se așteaptă un număr mare de decese, persoane rănite și pagube materiale majore. 

Un avion care se pregătea de decolare la Maiquetía, Venezuela, s-a zguduit pe măsură ce puternicele cutremure s-au propagat prin aeroport, imagini de amator surprinzând forța amenințătoare a cutremurului din interiorul aeronavei.

Eyewitness video shot inside a stationary plane on June 24 shows passengers panicking as the cabin shook violently during a tremor as two back-to-back earthquakes struck Venezuela. pic.twitter.com/dlDdOjBbke

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 26, 2026

O înregistrare video realizată de un martor ocular în interiorul unui avion staționat pe 24 iunie arată pasagerii cuprinși de panică în timp ce cabina se zguduia violent în timpul unei trepudații, pe fondul celor două cutremure consecutive care au lovit Venezuela.

Două cutremure majore, ambele cu magnitudini de peste 7, care au lovit miercuri seară Venezuela au provocat distrugeri la scară largă: 235 de decese, 4.300 de persoane rănite, clădiri puse la pământ și oameni prinși sub dărâmături. Amploarea seismelor a fost surprinsă de martori în mai multe imagini.

Imagini de pe Aeroportul Internațional Simon Bolivar din orașul Maiquetia, principalul aeroport al țării, arată scene de panică și distrugeri mari în timp ce cutremurul masiv a zguduit terminalul.

Editor : M.C

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