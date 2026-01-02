Live TV

Video Imagini cu președinta Mexicului, surprinsă de un cutremur puternic în timpul unei conferințe de presă

Data actualizării: Data publicării:
Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum.
Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum. Foto: Profimedia Images
Din articol
Un mort și 12 răniți

Un cutremur puternic a zguduit sudul Mexicului vineri, provocând panică în rândul a milioane de oameni după sărbătorile de Anul Nou şi întrerupând pentru scurt timp conferinţa de presă zilnică a preşedintei Claudia Sheinbaum, relatează Reuters şi AFP.

Cutremurul cu magnitudinea de moment de 6,5 a lovit în apropierea coastei Pacificului, în statul Guerrero, şi s-a produs la o adâncime de 35 km, a declarat Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS).

Guerrero găzduieşte Acapulco şi alte staţiuni care sunt o atracţie majoră pentru turiştii care vin în vacanţă. Acapulco încă se recuperează după un uragan de categoria 5 care a devastat zona în 2023, scrie News.ro.

Preşedinta Sheinbaum vorbea în Ciudad de Mexico când a sunat alarma de cutremur. Ea a observat că pământul se cutremura sub ea şi a ieşit calm din încăpere alături de jurnalişti. Sheinbaum a reluat conferinţa de presă la scurt timp după aceea.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

O persoană a murit în urma cutremurului, dar seismul nu a provocat „daune grave”, potrivit preşedintei Claudia Sheinbaum.

Pământul s-a cutremurat la ora locală 07:58 (15:58 ora României), determinând locuitorii capitalei să-şi părăsească apartamentele, mulţi dintre ei fiind încă în pijamale.

Epicentrul se află în apropiere de San Marcos, în statul Guerrero (sud), la aproximativ 400 km de capitală, a precizat USGS.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La întoarcerea la Palatul Naţional, la câteva minute după violentul seism, Claudia Sheinbaum a spus că nu au fost semnalate „daune grave”, nici în Mexico, nici în statul Guerrero.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un mort și 12 răniți

Însă autorităţile municipale din Mexico au anunţat ulterior decesul accidental al unui bărbat de 60 de ani care a căzut în timp ce se grăbea să plece din locuinţă.

Primarul Clara Brugada a declarat că 12 persoane au fost rănite.

Potrivit Serviciului Seismologic Naţional, au fost înregistrate 151 de replici de intensitate slabă.

Nu a fost emisă nicio alertă de tsunami, potrivit serviciului meteorologic american (NOAA).

Mexicul s-a dotat cu sisteme de alertă care avertizează asupra iminenţei cutremurelor. Acestea oferă populaţiei, prin intermediul telefoanelor mobile, un răgaz de circa un minut pentru a se adăposti.

Primăria din Mexico a instalat, de asemenea, difuzoare pe stâlpii de iluminat public care pot lansa „alerte seismice”

Mexicul este situat la intersecţia a cinci plăci tectonice, ceea ce îl face una dintre ţările cele mai vulnerabile la cutremure, în special pe această coastă a Pacificului, unde se înregistrează cea mai puternică activitate seismică din lume.

În 1985, un cutremur cu magnitudinea de 8,1 a devastat o mare parte din centrul şi sudul ţării. Acesta a provocat peste 12.000 de morţi şi a cauzat pagube grave în Mexico City.

O parte a capitalei, în special centrul său, este construită pe un subsol mlăştinos, care în trecut era un lac, ceea ce o face deosebit de vulnerabilă la cutremure.

Pe 19 septembrie 2017, un cutremur cu magnitudinea de 7,1 a ucis 369 de persoane, majoritatea în capitală. În aceeaşi zi, cinci ani mai târziu, centrul Mexicului a fost lovit de un alt cutremur, la doar câteva ore după ce milioane de oameni au participat la un exerciţiu de siguranţă care simula un cutremur.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Candles and flowers to mourn the victims of a fire at a bar in the Crans-Montana ski resort are pictured in Valais Canton of southwestern Switzerland
1
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care...
Paște 2026. Foto: Inquam Photos/ Nichita Cojocea
2
Paște ortodox în 2026: Pe ce dată se sărbătorește și câte zile libere vor avea angajații...
ID63051_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Siegfried Mureşan, despre trecerea Bulgariei la euro: Poate suntem dezamăgiţi că aderă...
G9jiV50W4AAOkj-
4
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
soldat ucrainean trage cu pușca
5
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei...
Alexander Țiriac a reacționat, după tragedia din Elveția: ”Odihnește-te în pace, frate! A fost o onoare”
Digi Sport
Alexander Țiriac a reacționat, după tragedia din Elveția: ”Odihnește-te în pace, frate! A fost o onoare”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trump si infantino la ceremonia de stabilire a grupelor la cupa mondiala 2026
Cum motivează preşedintele FIFA prețurile mari ale biletelor pentru Cupa Mondială 2026 din SUA, Canada și Mexic
photo-collage.png (26)
Cel puțin 13 oameni au murit și alți 98 au fost răniți după ce un tren a deraiat în Mexic
seismograf care inregistreaza un cutremur
Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs în Peru
seismograf
Cutremur cu magnitudinea 7,0 în Taiwan. Primele imagini
avion mexican marina
Tragedie aviatică în Mexic: doi morți după prăbușirea unui avion militar aflat într-o misiune medicală
Recomandările redacţiei
profimedia-1062624339
Tragedia din Crans-Montana: Flăcările ar fi izbucnit din cauza...
departamentul de stat
SUA avertizează cetățenii care merg în Rusia: „Pregătiți-vă...
profimedia-1062626151
Primele declarații ale proprietarului barului din Crans-Montana, în...
bulgari
Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși...
Ultimele știri
Criza economică din Iran scoate oamenii în stradă pentru a șasea zi la rând. Protestatarii strigă: „Moarte dictatorului”
Volodimir Zelenski îl înlocuieşte pe ministrul apărării, Denis Şmîhal
Trei oameni au murit şi mai mulți au fost răniți în urma mai multor avalanşe produse în Italia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna ianuarie 2026. Fecioarele se exprimă liber și se bucură de viață, Săgetătorii își redefinesc...
Cancan
Dan Petrescu, surprins singur București, soția Adriana petrece în Dubai! Cu cine a fost văzută
Fanatik.ro
„Pentru Pele de la Pele!”. Reportaj eveniment de ziua lui Gabi Balint în casa-muzeu de la Sângeorz-Băi...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cum a ajuns Giovanni Becali să se certe la un stabor cu Regele Cioabă și Leo de la Strehaia
Adevărul
Un francez stabilit în Brașov de cinci ani vrea să se întoarcă în țara lui din cauza prețurilor. „Înainte era...
Playtech
Partaj succesoral. Cine sunt persoanele care pot cere împărţeala moştenirii
Digi FM
VIDEO Momentul declanșării incendiului din clubul din Elveția. Tavanul ar fi luat foc după ce o chelneriță a...
Digi Sport
S-a aflat! Cine trăiește în palatul lui Vladimir Putin, despre care rușii susțin că a fost atacat de ucraineni
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Îndrăgostiți ca-n prima zi. Antonio Banderas și iubita sa, într-o ședință foto inedită. „Cât de frumoși...
Adevarul
Cine sunt proprietarii barului care a luat foc în stațiunea elvețiană Crans-Montana: „un cuplu muncitor”
Newsweek
Casa de Pensiii schimbă calculul vechimii în muncă. Ministrul muncii spune care pensionari au de câștigat
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...