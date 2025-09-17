Live TV

Video Imagini cu Trump şi Epstein, proiectate pe castelul Windsor, cu ocazia vizitei președintelui SUA în Marea Britanie. Patru arestări

Windsor, UK. 16th September, 2025. Political campaign group Led By Donkeys project images of Donald Trump and convicted paedophile Jeffrey Epstein onto Windsor Castle as US President Trump's second state visit to the UK begins. Credit: Mark Kerrison/Alamy
Imaginile proiectate pe un turn al castelului Windsor. Foto: Profimedia
Montaj video, difuzat câteva minute Zeci de manifestanți anti-Trump

Câțiva activiști - dintre care patru au fost arestaţi - au proiectat marţi seara imagini cu Donald Trump şi infractorul sexual Jeffrey Epstein pe un turn al castelului Windsor, unde preşedintele american urmează să fie primit miercuri în vizita sa de stat din Regatul Unit, potrivit imaginilor difuzate de AFP TV, scrie Le Figaro, citat de News.ro.

Printre imaginile proiectate se află portrete ale lui Jeffrey Epstein, decedat în închisoare în 2019 înainte de procesul său pentru exploatare sexuală, sau imagini ale celor doi bărbaţi unul lângă celălalt. Sub acestea se află semnătura pe care presa americană o atribuie lui Donald Trump şi care se află în centrul unei felicitări controversate de aniversare care ar fi fost adresate de actualul preşedinte lui Jeffrey Epstein.

Montaj video, difuzat câteva minute

În spatele acestei acţiuni se află grupul britanic Led by Donkeys („Conduşi de măgari”). Grupul, care cere socoteală politicienilor prin campanii adesea umoristice, a reuşit să difuzeze timp de câteva minute un montaj video pe unul dintre turnurile reşedinţei regale situate în vestul Londrei.

În urma acestui incident, poliţia locală a anunţat într-un comunicat arestarea şi reţinerea în custodie a patru persoane suspectate de „comunicări rău intenţionate”.

„Luăm foarte în serios orice activitate neautorizată în jurul castelului Windsor”, a declarat Felicity Parker, responsabilă a poliţiei Thames Valley citată în comunicat.

Cazul infractorului sexual american Jeffrey Epstein otrăveşte preşedinţia lui Donald Trump de câteva săptămâni. Liderul republican a fost mult timp un apropiat al acestui finanţist, înainte de a rupe relaţiile cu el. Este, de asemenea, un subiect care l-a bântuit săptămâna aceasta pe premierul britanic Keir Starmer, care l-a demis pe ambasadorul său la Washington, Peter Mandelson, după dezvăluiri privind legăturile strânse dintre acesta şi Jeffrey Epstein.

Zeci de manifestanți anti-Trump

Înainte ca avionul Air Force One al preşedintelui american să aterizeze pe teritoriul britanic, zeci de manifestanţi anti-Trump s-au adunat marţi după-amiază la Windsor pentru a protesta faţă de vizita sa.

Militanţii pentru climă au întrerupt, de asemenea, un dineu organizat de organizaţia republicanilor americani din străinătate. O activistă l-a acuzat pe preşedintele Trump că conduce lumea „pe calea fascismului şi a colapsului climatic”.

Miercuri, mii de protestatari au planificat să protesteze la Londra faţă de această vizită de stat, a doua a lui Donald Trump în Regatul Unit, în timpul căreia liderul american are programul planificat de aşa natură, încât să evite capitala şi publicul.

El va rămâne miercuri în incinta castelului Windsor, unde cuplul prezidenţial va fi oaspetele Regelui Charles al III-lea şi al Reginei Camilla, înainte de a se alătura joi prim-ministrului Keir Starmer pentru o zi axată mai mult pe politică şi economie la reşedinţa acestuia de la Chequers, la 70 km de Londra.

