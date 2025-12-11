Live TV

Imagini de la capturarea petrolierului „Skipper", în largul Venezuelei. Momentul în care trupele americane coboară pe punte cu frânghii

Data publicării:
soldati americani pe nava skipper
Foto: Captură video X

Forțele americane au capturat miercuri un petrolier în largul coastelor Venezuelei, marcând o escaladare semnificativă a presiunii Washingtonului asupra guvernului lui Nicolas Maduro. Videoclipul difuzat de autoritățile americane arată elicoptere militare deasupra navei și trupe coborând cu frânghii pe punte, preluând controlul asupra petrolierului.

Președintele american Donald Trump a declarat, miercuri, în fața reporterilor de la Casa Albă, că „tocmai a fost capturat un petrolier pe coasta Venezuelei – un petrolier mare, foarte mare, de fapt cel mai mare capturat vreodată”, a afirmat liderul SUA. 

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a descris nava ca fiind un „petrolier folosit pentru transportul de petrol sancționat din Venezuela și Iran” și a difuzat un videoclip al operațiunii, în care se vede un elicopter militar deasupra navei și trupe coborând cu frânghii pe punte, relatează BBC.

Operațiunea a implicat două elicoptere, 10 membri ai Gărzii de Coastă, 10 marinari și forțe speciale. Nava, identificată drept Skipper, era sancționată de SUA din 2022 pentru implicare în contrabandă de petrol care ar fi finanțat Hezbollah și Forța Quds a Gărzii Revoluționare Iraniene.

Venezuela a condamnat rapid acțiunea, catalogând-o drept „piraterie internațională gravă”. Ministrul de Interne Diosdado Cabello a numit SUA „ucigași, hoți, pirați”, comparând operațiunea cu filmele „Pirații din Caraibe”. Maduro, vorbind la un miting, le-a transmis americanilor împotriva războiului: „Don't worry, be happy” (Nu vă faceți griji, fiți fericiți).

Administrația Trump acuză Venezuela de trafic de droguri către SUA și a intensificat eforturile de izolare a lui Maduro. De la sfârșitul verii, Washingtonul a desfășurat mii de trupe în Caraibe și a poziționat portavionul USS Gerald Ford la distanță de lovitură, sporind temerile privind posibile acțiuni militare.

Petrolul venezuelean, cu unele dintre cele mai mari rezerve din lume, rămâne o resursă strategică, iar capturarea Skipper a dus la creșterea ușoară a prețului țițeiului Brent, pe fondul îngrijorărilor privind aprovizionarea.

