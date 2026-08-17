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Video Imagini de pe câmpul de luptă: cum și-a riscat viața un comandant ucrainean pentru a-și salva soldații răniți

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Foto: Captură video
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Un comandant ucrainean a salvat viețile a doi soldați din trupele de asalt grav răniți pe linia frontului, după ce aceștia au fost surprinși de trupele ruse. Ofițerul s-a grăbit să-i ajute fără să-și pună măcar vesta antiglonț, în ciuda riscului ca atacul să reînceapă în orice moment.

Imaginile au fost publicate pe Facebook de Grupul Forțelor Comune ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

În acea zi, doi militari din Regimentul de Asalt Separat 475 CODE 9.2 se întorceau după ce capturaseră poziții rusești. Pe drumul de întoarcere, au fost atacați de drone Molniia. Ambii au suferit răni grave și nu se mai puteau mișca.

O platformă robotizată terestră a fost trimisă să-i ajute, dar forțele ruse au lovit-o și pe aceasta cu o dronă, iar platforma a rămas imobilizată.

„Soldații răniți au fost lăsați complet fără apărare pe teren deschis, expuși în totalitate recunoașterii aeriene inamice. Următorul atac ar fi putut fi ultimul pentru ei”, a declarat Grupul Forțelor Comune.

La postul de comandă și observație, soldații au încercat să găsească rapid o modalitate de a-i scoate pe cei doi bărbați din zona de foc. Brusc, recunoașterea aeriană a zărit o camionetă civilă pe ruta către soldații răniți, care se îndrepta cu viteză direct spre zona de foc.

„S-a dovedit că Vladislav Polskîi, comandantul companiei de asalt, s-a urcat la volan fără măcar să-și pună vesta antiglonț și s-a grăbit să-și ajute oamenii”, au declarat reprezentanții armatei.

Fiecare secundă petrecută în acea zonă reprezenta un pericol mortal, întrucât forțele ruse o aveau în supraveghere. Totuși, comandantul a reușit să-i urce pe soldați în benă și să-i conducă cu viteză mare într-un loc mai sigur.


„Când comandantul regimentului este întrebat de ce soldații săi se angajează în cele mai grele asalturi în timp ce alții ezită, răspunsul se află în momente precum acesta: ei știu că comandanții lor nu se ascund în spatele lor, ci sunt pregătiți să riște totul pentru a salva fiecare soldat în parte”, a adăugat Grupul Forțelor Comune.

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Editor : Sebastian Eduard

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