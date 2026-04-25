Live TV

Imagini din satelit arată că Rusia și-a modernizat o bază de lansare pentru noile drone cu reacție, folosite pentru a ataca Ucraina

Data publicării:
Foto: Strategic Aviation/ Telegram

Rusia a construit noi șine de lansare pentru drone de atac la una dintre bazele sale militare. Șinele par a fi concepute pentru a susține noile drone rusești Geran cu reacție, folosite pentru a ataca Ucraina, relatează Business Insider.

Imaginile colectate marți de firma americană de informații spațiale Vantor dezvăluie patru șine de lansare - două dintre ele par a fi extinse - la baza de drone Țimbulova din regiunea Orel a Rusiei, la aproximativ 160 de kilometri de granița cu Ucraina.

Șinele de lansare extinse au o lungime de 85 de metri. Construcția acestora a început la sfârșitul lunii decembrie 2025, potrivit Vantor.

Construcția celor două șine mai scurte a început la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie, a spus pentru Business Insider Kyle Glen, un investigator open source de la Centrul pentru Reziliență Informațională din Marea Britanie.

Strategic Aviation of Russia, un grup de informații open-source, a publicat pentru prima dată imagini din satelit ale bazei Țimbulova pe canalul său de Telegram, la începutul acestei săptămâni. Analiștii au declarat că cele două șine de lansare mai scurte susțin dronele mai vechi Geran-3 și Geran-4, în timp ce șinele mai lungi sunt concepute pentru modelul mai nou Geran-5.

Geran este o familie de drone rusești de atac. Prima variantă, Geran-2, este o copie rusească a celebrei drone iraniene Shahed-136, pe care Moscova a început să o folosească în 2022 pentru a ataca orașele și infrastructura civilă din Ucraina.

Geran-2 este propulsată de o elice, în timp ce variantele ulterioare - Geran-3, Geran-4 și Geran-5 - sunt echipate cu motoare cu reacție. Aceste drone - lansate de pe șine pentru a le accelera la viteza de zbor înainte ca motoarele să preia controlul - pot fi înarmate cu focoase explozive și pot zbura cu viteze mari spre țintele lor, explodând la impact.

Spre deosebire de variantele Geran anterioare, care au o formă de aripă delta, Geran-5 seamănă mai mult cu profilul unei rachete de croazieră tradiționale, a spus Glen, care urmărește îndeaproape evoluțiile dronelor rusești.

Țimbulova este una dintre numeroasele baze pe care Rusia le folosește pentru a lansa drone în Ucraina, deși pare a fi unul dintre cele două situri care au infrastructura necesară pentru a susține variante mai noi de drone Geran, celălalt fiind în regiunea ocupată Donețk, a spus Glen.

Rusia a extins, de asemenea, baza din Donețk în ultimele luni, adăugând poziții de lansare suplimentare și facilități de depozitare la un fost aeroport internațional. Această bază se află la kilometri distanță de liniile frontului, iar Ucraina a lansat mai multe atacuri împotriva ei.

Moscova și-a intensificat semnificativ atacurile nocturne cu drone împotriva Ucrainei. Rusia a lansat aproape 16.000 de drone în primele trei luni ale anului 2026, comparativ cu peste 10.000 în aceeași perioadă a anului trecut.

Ucraina a răspuns la aceste bombardamente prin intensificarea dezvoltării și producției de drone interceptoare ieftine, care au devenit o investiție prioritară de apărare pentru Kiev.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luna trecută că Kievul poate produce cel puțin 2.000 de drone interceptoare pe zi, jumătate dintre acestea fiind disponibile pentru aprovizionarea țărilor partenere.

Succesul dronelor interceptoare ucrainene a atras atenția țărilor NATO și a aliaților SUA din Orientul Mijlociu, care caută sisteme de apărare aeriană ieftine după ce s-au confruntat cu baraje substanțiale în timpul războiului din Iran, în urma căruia Teheranul a lansat mii de drone în regiune.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
2
3
4
5
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Recomandările redacţiei
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cancan
Fanatik.ro
editiadedimineata.ro
Fanatik.ro
Adevărul
Playtech
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pro FM
Film Now
Adevarul
Newsweek
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Digi Animal World
Film Now
UTV
