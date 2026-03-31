Imagini din satelit arată incendii de proporții la instalațiile petroliere rusești, după atacuri repetate ale ucrainenilor

O imagine din satelit a portului Ust-Luga din regiunea Leningrad, realizată pe 27 martie. FOTO: Captură BBC

Imagini din satelit şi înregistrări video arată că, în ultima săptămână, Ucraina a lovit în repetate rânduri infrastructura cheie de export a petrolului rus din apropierea Mării Baltice, relatează BBC.

BBC Verify a confirmat că, începând cu 23 martie, au fost atacate cel puţin trei instalaţii petroliere din regiunea Leningrad a Rusiei, situate în apropierea oraşului Sankt Petersburg, la aproximativ 800 km nord de graniţa cu Ucraina.

Printre acestea se numără mai multe atacuri separate asupra porturilor cheie de la Marea Baltică, Ust-Luga şi Primorsk, precum şi un atac asupra rafinăriei de petrol Kirishi, situată în apropiere, în interiorul ţării, potrivit News.ro. 

Conform unei analize realizate de Centrul pentru Cercetare în domeniul Energiei şi Aerului Curat (Crea) cu sediul în Finlanda, 22% din totalul exporturilor de petrol ale Rusiei în 2025 au plecat din Primorsk şi 20% din Ust-Luga.

Datele recente arată că, în zilele de 26 şi 27 martie, nicio navă nu a fost încărcată cu petrol în niciunul dintre cele trei porturi ruseşti de la Marea Baltică, fapt despre care Crea a afirmat că reprezintă prima perioadă de două zile consecutive fără o astfel de activitate, de când Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Imaginile din satelit arată coloane uriaşe de fum ridicându-se de la instalaţiile petroliere în flăcări din Primorsk pe 24 martie, precum şi incendii la Ust-Luga şi pagube extinse la Kirishi pe 27 martie.

Analiza imaginilor efectuată de BBC Verify indică:

  • Primorsk – cel puţin opt rezervoare de stocare distruse sau avariate
  • Ust-Luga – cel puţin opt rezervoare distruse sau avariate
  • Kirishi – cel puţin două rezervoare de stocare avariate

Satelitul FIRMS al NASA, utilizat pentru detectarea semnăturilor termice de la suprafaţa Pământului, indică faptul că la ora 02:54 BST de luni, incendiul din Primorsk era încă activ.

FIRMS a detectat, de asemenea, o semnătură termică la Ust-Luga, luni, la ora 12:28. Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a declarat duminică că incendiul a fost stins. El nu a raportat victime.

BBC Verify a confirmat, de asemenea, mai multe videoclipuri care arată urmările atacurilor asupra celor trei instalaţii din săptămâna trecută, inclusiv imagini care arată coloane masive de fum ridicându-se spre cer din Primorsk.

Comandantul forţelor militare ucrainene specializate în drone, Robert Brovdi, a declarat că între 23 şi 28 martie a fost desfăşurată o operaţiune care a vizat aceste trei instalaţii de export de petrol din zona baltică.

Brovdi a adăugat că atacurile au avut ca scop „demilitarizarea arterelor petroliere ale Rusiei, a capacităţii de rafinare şi a infrastructurii de export a ţiţeiului”.

Armata ucraineană a declarat că rafinăria Kirishi se numără printre cele mai mari trei uzine de prelucrare a petrolului din Rusia, incluzând producţia de „combustibili care susţin forţele armate ale statului agresor”.

