Imagini din satelit confirmă distrugerea navei ruse Izumrud, după un atac ucrainean cu dronă Sargan-3000

Marina ucraineană a publicat imagini din satelit care confirmă distrugerea navei ruse Izumrud, lovită anterior de o dronă navală de tip Sargan-3000 în apropiere de Novorossiisk, relatează RBC Ukraine.

„Imaginea din satelit confirmă distrugerea navei ruse de patrulare Izumrud la locul său de ancorare. Continuăm să reducem capacitățile agresorului rus pe mare”, a transmis Marina ucraineană.

Imagini din satelit cu nava rusă „Izumrud”, distrusă, ancorată lângă un debarcader. Sursă captură video: t.me/ukrainian_navy

Ucrainenii au anunțat anterior că au atacat nava rusă Izumrud, în apropierea orașului Novorossiisk din regiunea Krasnodar, la aproximativ 300 de kilometri de linia frontului.

Potrivit unui comunicat al Marinei ucrainene, nava rusă a fost lovită de o dronă navală de tip Sargan-3000, în timpul unei operațiuni desfășurate în largul coastei rusești.

Autoritățile ucrainene susțin că atacul a provocat victime în rândul echipajului, însă Moscova nu a comentat deocamdată informațiile.

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Nava Izumrud este cunoscută pentru implicarea sa directă în atacul din 25 noiembrie 2018 asupra navelor Marinei ucrainene din Strâmtoarea Kerci, când forțele ruse au capturat 24 de marinari ucraineni, pe care i-a eliberat în cadrul unui schimb de prizonieri efectuat în 2019.

Incidentul a reprezentat la acea vreme una dintre cele mai importante confruntări dintre cele două părți, anterior invaziei ruse la scară largă în Ucraina, declanșată în 2022.

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Editor : C.L.B.