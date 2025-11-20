În urma unuia dintre cele mai sângeroase atacuri ale armatei lui Vladimir Putin, un bloc de locuințe din Ternopîl a fost pur și simplu pulverizat după ce o rachetă hipersonică l-a lovit în plin. În urma tragediei, 26 de persoane au fost ucise, peste 70 rănite iar alți 22 de ucraineni sunt încă sub dărâmături.

În urma ploii de rachete și drone, Ternopîl, un oraș care nu cunoscuse fața crudă a războiului declanșat de Putin a devenit martor al uneia dintre cele mai mari tragedii din istoria recentă a localității.

În urma atacului devastator, 26 de oameni au fost uciși, printre care și trei copii. De asemenea, alte 73 de persoane au fost rănite, multe dintre ele luptă acum pentru viață în spitalele ucrainene.

În aceste momente salvatorii încearcă să recupereze alte 22 de persoane pe care speră să le găsească în viață.

Amintim, Rusia a lansat atacuri în mai multe regiuni din Ucraina, copleșind apărarea antiaeriană. Președintele Volodimir Zelenski spune că peste 470 de drone de atac și 48 de rachete de diferite tipuri au ajuns deasupra orașelor ucrainene.

Editor : A.R.