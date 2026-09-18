Live TV

Video Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție

Data actualizării: Data publicării:
kadîrov retardat
Sursa foto: Telegram
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Pe rețelele sociale se discută despre un videoclip care a devenit viral, în care Adam Kadîrov, în vârstă de 18 ani, fiul șefului Ceceniei, Ramzan Kadîrov, citește perfect neinteligibil un raport privind situația din republică înaintea alegerilor pentru Duma de Stat.

Kadîrov junior a prezentat un raport privind pregătirile pentru vot și posibilele provocări. Cu toate acestea, atenția utilizatorilor a fost atrasă de maniera sa de a vorbi: Kadîrov cel tânăr citea textul în limba rusă de pe foaie atât de încet, greoi și neclar, încât în videoclip se pot înțelege doar câteva cuvinte izolate, iar sensul general al discursului se pierde aproape complet.

Fiul dictatorului se împotmolea, pronunța cuvintele neclar și se uita constant la text. Acesta este vehiculat din ce în ce mai des drept moștenitorul dictaturii instaurate încă de bunicul său, ucis într-un atentat cu bombă după ce a trădat cauza independeței Republicii Ișkeria și a trecut de partea rusă. 

Videoclipul a readus în discuție tema transferului puterii în Cecenia. Kadîrov își promovează treptat fiii în funcții importante, în timp ce, pe fondul zvonurilor privind starea sa de sănătate, s-au discutat și alte posibile personalități care ar putea prelua conducerea regiunii în viitor.

În imagini, utilizatorii au remarcat, de asemenea, aspectul fizic al lui Ramzan Kadîrov. Conform unor surse, Kadîrov suferă de necroză pancreatică – o afecțiune care pune viața în pericol, în care are loc moartea țesuturilor pancreasului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Corveta Soobrazitelni
1
Comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare către un elicopter danez, premiat...
Siegfried Mureşan
2
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
3
Șeful NATO spune că Rusia are o „viziune clară” asupra a ceea ce ar declanșa clauza...
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
nicusor dan diplomati 2
5
Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca premier. Europarlamentarul a acceptat...
Proprietatea care a stârnit războiul după "divorțul anului 2025": "Aceasta a devenit casa mea"
Digi Sport
Proprietatea care a stârnit războiul după "divorțul anului 2025": "Aceasta a devenit casa mea"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Caucasian, long, blonde haired woman, reading a book inside public library, next to book shelves.
O țară cu elevi în topul PISA 2025 își plătește cetățenii să citească o carte cel puțin 15 minute pe zi
elevi de liceu in sala de clasa
Raportul PISA 2025 arată amploarea analfabetismului funcțional: 48% dintre elevii români au dificultăți să înțeleagă un text
kadîrov
Kadîrov e ținut de braț de consilier și cu dificultăți evidente de mișcare. Noi speculații privind sănătatea dictatorului din Cecenia
atac 0
Imagini sfâșietoare din Kiev surprinse în urma unuia dintre cele mai mari atacuri ordonate de Putin. Mâine este zi de doliu în oraș
WhatsApp Image 2026-08-14 at 02.18.18
Noi imagini surprinse din dronă cu incendiul de vineri dimineață din Sectorul 1 al Capitalei
Recomandările redacţiei
agentia de evaluare financiara fitch
Fitch avertizează România: Riscul retrogradării la „junk” crește dacă...
INSTANT_SOSIRE_SIEGFRIED_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Anunțul premierului desemnat Siegfried Mureșan: La începutul...
The Pentagon is seen from above in Arlington, USA - 09 Feb 2025
Pentagonul ia în considerare „retragerea a până la 40.000 de soldați...
Petrișor Peiu, senator AUR
Petrișor Peiu exclude susținerea pentru Mureșan: „Trebuie să fii cel...
Ultimele știri
Una dintre țările baltice a făcut planuri detaliate pentru evacuarea populației în Polonia, în cazul în care e atacată de Putin
Cum vor fi acordate bursele de merit în anul școlar 2026-2027. Guvernul a aprobat și condițiile pentru bursele sociale și tehnologice
Sprijin financiar de urgenţă pentru agricultorii afectaţi de seceta în 2025. Plăţile vor fi efectuate până la sfârşitul anului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Fanatik.ro
Lovitură majoră pentru FCSB: o rivală din SuperLiga face totul să-l aducă pe Stanciu. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
„Câștigă dublu decât avea la U Cluj”: Bogdan Mara dezvăluie culisele transferului lui Gabriel Simion în Israel
Adevărul
Ipoteză macabră în cazul osemintelor descoperite la cimitirul din Slatina. „M-am gândit că poate sunt și...
Playtech
Funcția importantă pe care o are soția lui Siegfried Mureșan. Cătălina Manea are un venit considerat uriaş de...
Digi FM
Ce puști adorabil e fiul actriței Anca Dumitru! Bucle, ochi mari și verzi, Levi e "darul divin" al părinților...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FCSB și-a ales noul antrenor
Pro FM
Theo Rose a răbufnit după mesajele urâte despre fiul ei: "Am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, de nerecunoscut pe străzile din Los Angeles. Schimbare majoră de imagine la 50 de ani
Adevarul
„Rusia ne caută punctele slabe“. Moscova ar putea folosi împotriva Marii Britanii propria sa tactică de...
Newsweek
Casa de Pensii, acuzată că a recalculat greșit milioane de pensii. Cine sunt vinovați pentru dezastru?
Digi FM
Florin Negruțiu: Protestul oierilor a fost deturnat de extremiști, iar la Cotroceni guvernează regula...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 semne de glicemie mare care pot apărea la unghii. Medicii spun când e cazul să te îngrijorezi
Digi Animal World
Momentul când o femeie este atacată de un pescăruș. Imaginile au devenit virale: „Mi s-a întâmplat același...
Film Now
A moștenit șarmul părinților ei. Stella, fiica lui Antonio Banderas, apariție răvășitoare alături de tatăl...
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...