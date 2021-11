Canalul Suez, unul dintre cele mai importante canale navigabile din lume, are o lungime de 193 de kilometri și leagă Marea Mediterană de Oceanu Indian, prin Marea Roșie. Canalul a fost finalizat în 1869 și a fost inaugurat pe 17 noiembrie, acum 150 de ani.

Inaugurarea Canalului Suez, în 17 noiembrie 1869. Foto: Profimedia

Canalul are o adâncime de 24 de metri şi o lăţime de 203 de metri.

Aproape 19.000 de nave, sau o medie de 51,5 nave pe zi, cu un tonaj net de 1,17 miliarde de tone, au trecut prin canal în cursul anului 2020, potrivit SCA. Aceasta reprezintă aproximativ 12% din volumul comerţului mondial şi este o sursă majoră de venit pentru Egipt.

În urma blocajului creat la începutul acestui an, după ce uriașa navă cargo Ever Given a eșuat, blocând calea navigabilă timp de aproape două săptămâni și provocând haos în comețul mondial, autoritățile egiptene au decis lărgirea canalului.

Şeful Autorităţii Canalului Suez (SCA), Osama Rabie, a spus în această vară că o porțiune a căii navigabile de 18,6 mile ar fi lărgită cu aproximativ 40 de metri şi adâncită cu 10 metri pentru a îmbunătăţi mişcarea navelor în zonă. Aceasta, în condițiile în care dimensiunea navelor cargo a crescut tot mai mult în ultimii ani.

