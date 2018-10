Imagini revoltătoare. O prezentatoare TV s-a fotografiat alături de caprele sălbatice ucise

Imaginile postate pe Twitter de o prezentatoare TV din America au stârnit furie și revoltă, după ce femeia s-a fotografiat alături de o capră sălbatică pe care a ucis-o în Scoția, scrie BBC News.

Larysa Switlyk a mers la vânătoare pe insula scoțiană Islay. Prezentatoarea se declară o împătimită a vânatului și are chiar un program intitulat „Larysa Unleashed” (Larisa Dezlănțuită˝).

Un membru al guvernului scoțian s-a declarat revoltat de gestul femeii și spune că imaginile sunt „oribile”. El spune că a contactat secretarul de stat pentru mediu, Roseanna Cunningham, pentru a cere ca vănatul caprelor sălbatice de pe insulă să fie interzis de urgență.

Mai multe companii turistice au oferte în care turiștilor li se oferă posibilitatea de a urmări și împușca mortal capre sălbatice în Islay, Dumfries, Galloway, precum și în alte zone din Marea Britanie.

Caprele sălbatice nu au niciun predator în zonă, în afară de oameni. Însă vânatul lor pe o proprietate privată nu este ilegal. În zonă s-au luat și măsuri pentru a le împiedica pe animale să se reproducă, inclusiv împușcarea lor cu săgeți cu contraceptive.

În imaginile publicate pe Twitter, Larysa Switlyk apare îmbrăcată într-un echipament de camuflaj, alături de o capră sălbatică ucisă și un țap sălbatic pe care l-a împușcat.

„Sunt capre sălbatice frumoase aici, pe insula Islay. A fost o vânătoare distractivă. Trăiesc pe marginea stâncilor și știu să se ascundă bine. Am vânat mult ca să prindem una mare și în final am reușit să le vânăm pe acestea două. Am reușit să trag perfect de la aproape 200 de metri și am pus-o la pământ”, a scris prezentatoarea.

„Fotografiile sunt îngrozitoare. Evident, vănatul căprioarelor este bine reglementat prin lege și este un lucru necesar, având în vedere numărul lor. Dar să vezi oameni cu puști de sniperi cum se bucură că au ucis o capră, ca să nu mai spunem de țapi, este pur și simplu inacceptabil”, a declarat și secretarul britanic pentru Brexit.

