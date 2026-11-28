Aproximativ 500 de maimuțe au invadat o parte din incinta mausoleului Taj Mahal, renumit în întreaga lume, din orașul indian Agra, stârnind îngrijorări cu privire la atacurile asupra vizitatorilor, relatează UNN.

Pe rețelele sociale circulă videoclipuri care arată grupuri mari de maimuțe în apropierea Porților de Est, de Vest și Regale ale complexului arhitectural. Animalele se mișcă liber pe teritoriul monumentului și au fost chiar văzute anterior scăldându-se în faimoasele fântâni ale Taj Mahalului.

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În ciuda declarațiilor repetate ale autorităților locale cu privire la planurile de capturare sau alungare a maimuțelor, problema nu a fost încă rezolvată.

Maimuțele au atacat deja turiști

În septembrie 2026, doi vizitatori ai complexului au fost spitalizați după ce au fost mușcați de maimuțe, printre care un turist brazilian în vârstă de 83 de ani. În iulie a fost înregistrat un alt atac asupra unui turist din Coreea de Sud.

Vizitatorilor li se recomandă să nu se apropie de animale, să evite contactul vizual direct cu acestea și să ascundă mâncarea și obiectele personale care ar putea atrage atenția maimuțelor.