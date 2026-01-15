Live TV

fumeaza
Sursa foto: X

Un videoclip în care se vede cum diplomații de rang înalt ai Danemarcei și Groenlandei fumează țigări în fața Casei Albe miercuri, după ce și-au declarat opoziția față de planul președintelui SUA de a achiziționa cea mai mare insulă din lume, a devenit viral pe internet. Unii internauți au spus că videoclipul arată „starea de stres” în care se află după discuțiile cu SUA.

Miniștrii de externe Lars Rasmussen din Danemarca și Vivian Motzfeldt din Groenlanda au fost văzuți fumând împreună după ce au prezentat un front comun împotriva anexării SUA la o întâlnire cu vicepreședintele american JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, a raportat miercuri New York Post.

Raportul menționează că Rasmussen, al cărui obicei de a fuma în lanț este legendar, părea să fie în sevraj în timp ce alerga de la discuții către o parcare din apropiere — cu un muc de țigară atârnând din gură, în timp ce îi întindea o țigară și o brichetă unui Motzfeldt aparent nervos.

Videoclipul a atras o atenție intensă pe rețelele sociale. Mario Nawfal, un influencer pe internet și gazdă de podcast cu 2,8 milioane de urmăritori, a declarat pe X că „Văzând-o pe ministra de externe a Groenlandei fumând în lanț cu omologul său danez după întâlnirea cu Vance și Rubio, îți dai seama de tot ce înseamnă presiunea lui Trump pentru achiziție – sunt stresați pentru că Trump vorbește serios”.

„Când cuvintele nu mai sunt suficiente, nicotina vorbește”, a scris un alt internaut. Alții au afirmat că actuala administrație americană a distrus reputația Americii în lume și încrederea aliaților săi în mai puțin de doi ani, iar Congresul SUA rămâne pasiv, se arată în comentariu.

Alții au pus sub semnul întrebării alianța transatlantică. „Este timpul ca UE și țările nordice să înceteze să mai cedeze în fața SUA”, a scris un internaut. „Europa trebuie să se trezească. Fără armată, fără putere, fără voce. Începeți să apărați ceea ce este european”, a spus altul.

Vorbind reporterilor după o întâlnire la complexul Casei Albe cu vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, ministrul de externe al Danemarcei a spus că rămâne o „dezacord fundamental” cu Trump, a raportat The New York Times.

Rasmussen a adăugat că președintele SUA insistă să „cucerească” Groenlanda, ceea ce este „total inacceptabil”, și a afirmat că există „limite” pe care SUA nu le poate depăși.

Ministerul Apărării din Danemarca a anunțat că va desfășura exerciții militare suplimentare în Groenlanda, la care vor participa „avioane, nave și soldați” din propria armată și din armatele aliaților NATO. Cel puțin trei țări membre – Germania, Franța și Suedia – au declarat miercuri că vor contribui la exerciții, potrivit BBC.

