Rome, 11 December, 2025 - Prime Minister Giorgia Meloni receives Daniel Francisco Chapo, President of Mozambique
Georgia Meloni și Daniel Chapo. Sursa foto: Profimedia Images.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a avut parte de o surpriză vizibilă când l-a întâmpinat pe președintele mozambican Daniel Chapo la Roma. La sediul guvernului italian, Meloni și Chapo au stat împreună, făcând contrastul imposibil de ignorat.

Camerele de filmat au surprins momentul în care Meloni a făcut un pas înainte pentru a da mâna cu președintele Chapo. Ea l-a privit înainte de a zâmbi timid. La un moment dat, ea părea să murmure ceva cu o expresie neîncrezătoare.

Daniel Chapo, în vârstă de 48 de ani, are o înălțime de peste 2 metri, în timp ce prim-ministrul Meloni are o înălțime de aproximativ 1,57 metri. Se pare că fotografii au fost nevoiți să se așeze în genunchi sau să se întindă pe podea pentru a-i surprinde pe Meloni și Chapo împreună într-un cadru.

Chapo, un pasionat de baschet, a atras atenția în trecut datorită înălțimii sale în fotografiile alături de alți lideri mondiali.

Reacția lui Meloni a devenit rapid subiectul discuțiilor pe rețelele sociale.

Un utilizator a scris: „Reacția Giorgiei Meloni: «Wow, credeam că sunt înaltă pe tocuri»”.

Altcineva a scris: „Georgia Meloni pare să fie una dintre puținele personalități publice care au darul de a-și exprima sentimentele în mod transparent. Este pur și simplu prea realistă”.

Întâlnirea s-a axat pe discuții serioase privind energia, comerțul și cooperarea în cadrul Planului Mattei pentru Africa al Italiei.

Daniel Chapo este primul președinte al Mozambicului născut după obținerea independenței națiunii. El a preluat funcția la începutul acestui an, după ce a câștigat aproape 70% din voturi la alegerile prezidențiale.

Editor : A.R.

