O prezentatoare sportivă australiană și-a cerut scuze după ce un clip în care se bâlbâia în timpul unei transmisiuni în direct de la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia a devenit viral, chiar și prim-ministrul Australiei a intervenit.

Reporterul Channel Nine, Danika Mason, a declarat că a „evaluat greșit situația” consumând alcool înainte de apariția sa în direct la televizor, dând vina și pe altitudine, frig și faptul că nu a luat cina.

„Vreau să-mi asum întreaga responsabilitate, nu este standardul pe care mi l-am stabilit”, a spus ea în timpul unei alte apariții a doua zi, adăugând că era „jenată”.

Prim-ministrul Anthony Albanese a declarat că este „pro-Danika” și că „nu este nimic de văzut aici”, sugerând că ea a fost afectată de jet lag.

Mason s-a bâlbâit și a vorbit despre iguane și prețul cafelei în timp ce prezenta evenimentele sportive ale zilei.

„Literalmente, prețul cafelei de aici este de fapt în regulă, mai degrabă prețul cafelei din SUA este cel cu care va trebui să ne obișnuim. Nu sunt sigură în privința iguanelor, unde vrem să ajungem cu asta?”, a spus ea miercuri, în timpul emisiunii matinale Today, aparent ca răspuns la comentariile prezentatorilor din studio.

Cu ochii sticloși, ea a continuat apoi să se bâlbâie pe tot restul reportajului sportiv, încurcând cuvintele, precum și Marea Britanie cu SUA, în timp ce prezentatorul de studio Karl Stefanovic putea fi auzit râzând în fundal.

„Uite, vremea rece este o problemă, nu-i așa?”, a spus Stevanovic spontan după aceea. „De fapt, nu poți să-ți miști buzele.”

Clipurile de pe rețelele sociale cu reportajul ei au stârnit reacții mixte din partea australienilor.

„Bravo ei, nu e nimic rău în asta. Se vede că se distrează de minune acolo”, a spus o persoană pe X, în timp ce alta a comentat: „Dacă nu e o problemă de sănătate, ar trebui concediată pe loc – foarte neprofesionist”.

Mason, o reporteră sportivă proeminentă, cunoscută mai ales pentru reportajele sale despre Liga Națională de Rugby, a apărut din nou în emisiunea Today joi dimineață.

După ce a transmis reportajul în direct, ea le-a spus telespectatorilor că dorește „să ia un moment, dacă este în regulă, doar pentru a-și cere scuze” pentru apariția sa anterioară.

Ea le-a mulțumit telespectatorilor pentru mesajele de îngrijorare și a continuat: „Sunt bine, probabil doar puțin jenată.

Uitați, am judecat greșit situația, nu ar fi trebuit să beau, mai ales în aceste condiții, este frig, suntem la altitudine, iar faptul că nu am luat cina probabil că nu a ajutat. Dar vreau să îmi asum întreaga responsabilitate, nu este standardul pe care mi l-am stabilit.

Așadar, spunând asta, îmi pare sincer rău și mulțumesc tuturor pentru mesajele pe care le-am primit.”

Prezentatoarea emisiunii Today, Jayne Azzopardi, a răspuns: „Știm cât de mult muncești, Danika”, iar Stefanovic a numit-o „legendă”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.