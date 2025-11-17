Live TV

Imaginile care vor fi pe monedele care marchează aderarea Bulgariei la zona euro

Data publicării:
euro bulgaria
Sursa foto: X

Banca Naţională a Bulgariei (BNB) intenţionează să lanseze în semestrul doi din 2026 o monedă comemorativă de doi euro intitulată "Alfabetul bulgar", scoţând în evidenţă unul din cele mai importante simboluri culturale şi spirituale ale ţării, informează Novinite.

Moneda de doi euro ar urma să atragă un interes puternic în regiune, datorită semnificaţiei sale culturale importante şi a rolului în prezentarea Bulgariei în context european.

Pe lângă moneda comemorativă, programul BNB include cinci noi monede de colecţie. O monedă de aur de 100 de euro îl va reprezenta pe Sf. Ioan de la Rila, ocrotitorul Bulgariei şi o figură venerată în creştinismul ortodox, ar urma să fie lansată în octombrie 2026.

Vor fi emise, de asemenea, trei monede de argint de 10 euro. Prima, planificată în ianuarie, comemorează "125 de ani de tramvaie electrice în Bulgaria", celebrând una din cele mai timpurii reţele de tramvaie din Europa.

A doua, care ar urma să fie lansată în aprilie, marchează "150 de la revolta din aprilie" - insurecţia bulgarilor din 1876 împotriva Imperiului Otoman. A treia, aşteptată în august, va prezenta mănăstirea Preobrazhenski, reflectând rolul ei în moştenirea spirituală şi literară a ţării.

În plus, o monedă de cupru de cinci euro va fi prezentată în martie, pentru a celebra a 150-a aniversare a naşterii marelui actor bulgar Krastyo Sarafov. Fiecare monedă a fost aleasă pentru a sublinia personalităţile şi momentele cheie ale istoriei, culturii şi dezvoltării sociale ale Bulgariei.

Lansările vin în contextul aderării Bulgariei la euro, de la 1 ianuarie 2026.

