Suprafața zonei economice speciale Alabuga din Tatarstan a crescut cu aproximativ 340 de hectare în decursul unui an. Acest lucru este confirmat de imaginile din satelit din mai 2025 și mai 2026. Acolo Rusia asamblează dronele de atac Geran, bazate pe proiectele iraniene Shahed. Imaginile din satelit relevă o activitate intensă de construcție în Zona Economică Specială Alabuga, ceea ce sugerează o extindere a amprentei industriale și o creștere a capacității de producție a dronelor în regiune, conform informațiilor publicate de Radio Free Europe/Radio Liberty.

Noile imagini arată hangare, hale de producție și clădiri rezidențiale recent construite. Construcțiile continuă și dincolo de zona propriu-zisă.

Studenții de la Colegiul Politehnic din Alabuga, inclusiv minori, sunt implicați în asamblarea dronelor.

În primăvară, UE a impus sancțiuni la adresa șefului Alabuga, Timur Șagivaleev.

Expansiune și fluxuri de investiții în zonă

Conform analizei imaginilor satelitare din perioada mai 2025 – mai 2026, construcția de noi hangare continuă în partea de nord a zonei, în timp ce în partea centrală s-a înregistrat finalizarea unor obiective rezidențiale și de producție.

În aprilie 2026, au început lucrări active de construcție și pe o suprafață de peste 450 de hectare la sud de Alabuga, pe partea opusă a autostrăzii federale M-12 „Est”, care trece în apropierea zonei.

Imaginile satelitare arată, de asemenea, un drum nou care se întinde de la această autostradă până la zona economică specială.

Zona economică specială Alabuga rămâne principalul loc de producție a dronelor de atac Geran, proiectate pe baza dronelor iraniene Shahed.

Există informații conform cărora forțele ruse lansează zilnic între 100 și 600 de astfel de drone asupra Ucrainei, acestea fiind semnificativ îmbunătățite în comparație cu omologul iranian original.

În concluzie, zonele de creștere și modernizare din jurul Alabuga indică o extindere a infrastructurii de apărare a regiunii și rolul crescând al acestei zone în producția de drone.

Editor : M.C