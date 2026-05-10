Live TV

Video Imaginile din satelit arată cum s-a extins în ultimul an zona „Alabuga”, unde sunt asamblate dronele Shahed

Data publicării:
Inside Russia’s Alabuga ‘drone-making city’ with 71,000 staff, some 600 miles east of Moscow, now a fully-fledged military base, protected by layered air defence systems.
În interiorul „orașului producător de drone” Alabuga din Rusia, cu 71.000 de angajați, situat la aproximativ 965 km est de Moscova, care a devenit acum o bază militară pe deplin funcțională, protejată de sisteme de apărare aeriană pe mai multe niveluri. Foto: Profimedia
Din articol
Expansiune și fluxuri de investiții în zonă

Suprafața zonei economice speciale Alabuga din Tatarstan a crescut cu aproximativ 340 de hectare în decursul unui an. Acest lucru este confirmat de imaginile din satelit din mai 2025 și mai 2026. Acolo Rusia asamblează dronele de atac Geran, bazate pe proiectele iraniene Shahed. Imaginile din satelit relevă o activitate intensă de construcție în Zona Economică Specială Alabuga, ceea ce sugerează o extindere a amprentei industriale și o creștere a capacității de producție a dronelor în regiune, conform informațiilor publicate de Radio Free Europe/Radio Liberty.

Noile imagini arată hangare, hale de producție și clădiri rezidențiale recent construite. Construcțiile continuă și dincolo de zona propriu-zisă.

Studenții de la Colegiul Politehnic din Alabuga, inclusiv minori, sunt implicați în asamblarea dronelor.

În primăvară, UE a impus sancțiuni la adresa șefului Alabuga, Timur Șagivaleev.

Expansiune și fluxuri de investiții în zonă

Conform analizei imaginilor satelitare din perioada mai 2025 – mai 2026, construcția de noi hangare continuă în partea de nord a zonei, în timp ce în partea centrală s-a înregistrat finalizarea unor obiective rezidențiale și de producție.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În aprilie 2026, au început lucrări active de construcție și pe o suprafață de peste 450 de hectare la sud de Alabuga, pe partea opusă a autostrăzii federale M-12 „Est”, care trece în apropierea zonei.

Imaginile satelitare arată, de asemenea, un drum nou care se întinde de la această autostradă până la zona economică specială.

Zona economică specială Alabuga rămâne principalul loc de producție a dronelor de atac Geran, proiectate pe baza dronelor iraniene Shahed.

Există informații conform cărora forțele ruse lansează zilnic între 100 și 600 de astfel de drone asupra Ucrainei, acestea fiind semnificativ îmbunătățite în comparație cu omologul iranian original.

În concluzie, zonele de creștere și modernizare din jurul Alabuga indică o extindere a infrastructurii de apărare a regiunii și rolul crescând al acestei zone în producția de drone.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Laura Codruța Kovesi
3
Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un...
simion aur inquam george calin
4
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
Russia Slovakia Victory Day
5
Premierul slovac, aflat la Moscova, face o declarație surprinzătoare despre războiul din...
O prezentatoare TV a recunoscut ÎN DIRECT de ce a sedus un bărbat celebru: ”Fiul meu aproape a leșinat când le-a văzut”
Digi Sport
O prezentatoare TV a recunoscut ÎN DIRECT de ce a sedus un bărbat celebru: ”Fiul meu aproape a leșinat când le-a văzut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mojtaba Khamenei
Deși n-a mai fost văzut din februarie, Mojtaba Khamenei i-ar fi dat „noi directive” comandantului armatei iraniene, scrie agenția Fars
Atacuri asupra Ucrainei. Foto Serviciile de Urgență ale Ucrainei
Rusia a încălcat armistițiul de trei zile, în urma unor atacuri care au provocat moartea unei persoane și rănirea altor 19 în Ucraina
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Iranul amenință că va închide Strâmtoarea Ormuz „pentru totdeauna”
Deșert irakian. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Israelul a înființat o bază secretă în deșertul irakian chiar înainte de izbucnirea războiului împotriva Iranului
cimitir plin de recruți Wagner uciși în Ucraina
352.000 de ruşi, cu vârste cuprinse între 18 şi 59 de ani, au fost ucişi de la începutul războiului din Ucraina, estimează presa rusă
Recomandările redacţiei
george simion si calin georgescu fac declaratii
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e...
radu oprea
Continuă războiul dintre PSD și Oana Gheorghiu. Radu Oprea: „Am mutat...
The cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla (Tenerife)
Mărturia unui român din Tenerife după evacuarea pasagerilor din...
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
Noi date de la ANM: vreme instabilă, cu ploi puternice, temperaturile...
Ultimele știri
Atac sinucigaș în Pakistan: cel puțin 15 polițiști au fost uciși în urma unei explozii la un post de securitate din nord-vestul țării
Armata britanică a parașutat medici pe o insulă din Atlantic pentru tratarea unui bărbat suspect de infectare cu hantavirus
Un bărbat e acuzat că a încercat să-și înece câinele în lacul din Parcul Tineretului din Capitală: poliția a deschis dosar penal
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ioana Ginghină, mesaj sfâșietor după moartea subită a lui Ioan Isaiu: „Viața ne lovește atât de brusc!”...
Cancan
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Fanatik.ro
CFR Cluj, decizie de ultimă oră după întâlnirea cu președintele Iuliu Mureșan: „Suntem oameni maturi, ne-am...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Cine este fostul jucător de la Dinamo ajuns ospătar în Spania: ”Se făceau bani mulți”
Adevărul
Val de reacții la mesajul angajatei care lucrează de pe plajă. „O zi normală și productivă de lucru, într-un...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Ioan Isaiu a murit la 56 de ani, înainte de a-și vedea visul împlinit. Ce spunea despre singurul său regret
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Aryna Sabalenka a aflat ce va face Sorana Cîrstea și a spus-o la conferință: ”E trist”. Cum a numit-o pe...
Pro FM
Monica Anghel, declarație de iubire pentru soțul ei, care și-a sărbătorit ziua de naștere. Poza făcută...
Film Now
Selma Blair, declarații rare despre lupta cu scleroza multiplă: „Încă este dificil, dar pot să muncesc!”
Adevarul
Trei dintre mâncărurile tradiționale românești cu cele mai bizare nume. Aproape nimeni nu mai știe ce...
Newsweek
Unul dintre cei mai puternici oameni din România anunță indexarea pensiilor. Câți bani iau în plus pensionarii
Digi FM
Goldie Hawn, adevărul despre motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată cu Kurt Russell, după 43 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
S-a iubit cu Sebastian Stan, acum e soția unui alt frumușel de la Hollywood. Alejandra s-a măritat după numai...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă