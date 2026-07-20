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Video Imaginile din satelit confirmă distrugerea unui bombardier rus Tu-95 în urma unui atac ucrainean

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Russia Military
Bombardierul Tu-95. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Bombardierul folosit pentru a lovi Ucraina

Imaginile din satelit au confirmat că un bombardier strategic rus Tu-95 a fost distrus în urma unui atac ucrainean cu drone de lungă distanță asupra bazei aeriene Engels-2, situată la aproximativ 800 de kilometri de granița Ucrainei. Distrugerea confirmată survine pe fondul intensificării atacurilor Ucrainei asupra aviației militare ruse și a infrastructurii energetice situate mult în spatele liniei frontului, scrie TVPWorld.

Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), atacul asupra bazei situate adânc în teritoriul Rusiei a avut loc vineri.

La două zile după atac, proiectul de investigație „Schemes” al Radio Free Europe/Radio Liberty a publicat imagini din satelit furnizate de Planet Labs, o companie comercială specializată în imagistică satelitară, care arată o aeronavă avariată.

„Fotografia arată clar că secțiunea de coadă a aeronavei este complet «desprinsă» de corpul principal”, a scris „Schemes” într-o postare pe Telegram.

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Bombardierul folosit pentru a lovi Ucraina

Anterior, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a declarat că aeronava fusese folosită pentru a lansa atacuri cu rachete împotriva Ucrainei și a descris operațiunea ca făcând parte din „apărarea justă și activă” a Kievului.

„Distanța față de granița noastră de stat este de aproximativ 800 de kilometri”, a spus Zelenski atunci când a anunțat atacul.

Avionul Tu-95, de concepție sovietică, este unul dintre principalele avioane rusești de rachete cu rază lungă de acțiune și a fost folosit în repetate rânduri în timpul războiului pentru a lansa rachete de croazieră Kh-101 împotriva Ucrainei. Bombardierul este, de asemenea, capabil să transporte arme nucleare.

Editor : M.C

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