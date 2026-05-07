Îmbrăcată pentru succesiune. Mesajul pe care îl transmite stilul vestimentar al fiicei lui Kim Jong Un, Ju Ae

Liderul nord-coreean Kim Jong-un, alături de fiica sa, Kim Ju-ae. Foto: Profimedia

În noiembrie 2022, a apărut o fotografie cu liderul nord-coreean Kim Jong Un alături de o tânără elegant îmbrăcată - fiica sa, Ju Ae. Plimbându-se alături de tatăl ei în fața unei impunătoare rachete balistice intercontinentale, purta pantaloni negri și o jachetă albă, vătuită, cu părul prins la spate. Când și-a făcut debutul în propaganda de stat - se pare că avea doar nouă ani la acea vreme - Ju Ae era deja îmbrăcată pentru a impresiona, relatează BBC.

Kim Jong Un și fiica sa Kim Ju Ae. Sursa foto: Profimedia Images
Kim Jong Un și fiica sa Kim Ju Ae. Sursa foto: Profimedia Images
Liderul nord-coreean Kim Jong-un și fiica sa, Kim Ju-ae, la parada militară organizată cu ocazia celui de-al 9-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea, în Piața Kim Il-ung din Phenian. Foto: Profimedia
Această fotografie, realizată pe 29 iunie 2025 și publicată de agenția oficială de știri a Coreei de Nord, Korean Central News Agency (KCNA), pe 30 iunie 2025, îi înfățișează pe liderul nord-coreean Kim Jong Un (C) și pe fiica sa, Kim Ju-ae (D), intrând împreună cu ministrul rus al Culturii, Olga Liubimova (S) pentru a urmări un spectacol susținut de artiști ruși și nord-coreeni la Teatrul Grand din Phenian. Foto: Profimedia | Poza 6 din 11
Această fotografie, realizată pe 29 iunie 2025 și publicată de agenția oficială de știri a Coreei de Nord, Korean Central News Agency (KCNA), pe 30 iunie 2025, îi înfățișează pe liderul nord-coreean Kim Jong Un (C) și pe fiica sa, Kim Ju-ae (D), intrând împreună cu ministrul rus al Culturii, Olga Liubimova (S) pentru a urmări un spectacol susținut de artiști ruși și nord-coreeni la Teatrul Grand din Phenian. Foto: Profimedia
De atunci, coafurile ei au devenit mai elaborate, iar ținuta din ce în ce mai elegantă și sofisticată.

Agenția de spionaj din Coreea de Sud consideră că Kim Jong Un a ales-o drept succesoare a sa, având în vedere importanța ei crescândă la o vârstă atât de fragedă.

Ju Ae, despre care se crede că are acum 13 ani, a fost fotografiată din ce în ce mai des alături de tatăl ei, stând alături el la lansări de rachete și parade militare și chiar însoțindu-l în vizite în străinătate.

Dar unii analiști cred că stilul ei vestimentar - piele, blănuri și o coafură „cocoș” - sunt, de asemenea, semne că este pregătită să conducă țara.

Ținutele lui Ju Ae sunt probabil dictate de Departamentul de Propagandă al guvernului.Uneori, a fost văzută îmbrăcată în costume și fuste formale, la fel ca mama ei, Ri Sol Ju.

„Întrucât Ju Ae este încă foarte tânără, vârsta ei ar putea fi văzută ca o potențială slăbiciune pentru un viitor lider. Se pare că regimul o îmbracă în ținute formale similare cu cele purtate de mama ei, ca o modalitate de a-i masca tinerețea și de a proiecta o imagine mai matură”, a declarat pentru BBC Korean directorul adjunct al Institutului Sejong, Cheong Seong-chang.

Alteori, a purtat jachete de piele, „haine care dau o impresie puternică, dar nici nu sunt formale”, potrivite pentru vizitarea „locațiilor relativ dificile sau accidentate”, cum ar fi bazele militare, a remarcat Cheong.

Dar acest lucru înseamnă și că se asortează cu tatăl ei, căruia îi place să poarte haine din piele neagră.

Oglindirea modei generațiilor anterioare, cunoscută sub numele de „replicare a imaginii”, este o tactică folosită de liderii nord-coreeni pentru a-și menține puterea.
În primii ani ai dictaturii sale, Kim Jong Un a încercat să-și asigure legitimitatea îmbrăcându-se ca bunicul său, Kim Il Sung.

Kim Il Sung, care a fondat și a condus Coreea de Nord timp de peste 45 de ani, este practic văzut ca o zeitate în țară, potrivit experților.

„Departamentul de Propagandă și Agitație a jucat un rol semnificativ în orchestrarea unei serii de procese care au transferat în mod natural respectul pentru Kim Il Sung către Kim Jong Un”, spune Cheong.

Se spune că locuitorii nord-coreeni au fost surprinși când Kim Jong Un a apărut pentru prima dată. Dar motivul pentru care experții sud-coreeni au fost, de asemenea, surprinși este că prima apariție a lui Kim Jong Un semăna atât de mult cu tânărul Kim Il Sung.

„Limitările cu care s-a confruntat tânărul Kim Jong Un ca succesor, cum ar fi lipsa de experiență și vârsta, puteau fi compensate doar de faptul că semăna cu Kim Il Sung. S-a ajuns la punctul în care printre nord-coreeni au circulat zvonuri că Kim Il Sung s-ar fi reîncarnat”, a spus el.

Dincolo de consolidarea legitimității lui Ju Ae, „purtând haine cu design occidental, Ju Ae și Ri Sol Ju demonstrează o «strategie de diferențiere» - arată că statutul lor social este fundamental diferit de cel al locuitorilor obișnuiți”, a remarcat Cheong.

Faptul că Ju Ae a fost văzută purtând jachete de piele în mai multe rânduri indică faptul că Departamentul de Propagandă și Agitație este dornic să-i plaseze statutul deasupra cetățenilor obișnuiți.

„Hainele din piele de înaltă calitate sunt o modalitate de a-ți etala statutul special”, spune Cheong.

„Îmbrăcămintea din piele nu este atât de obișnuită în rândul locuitorilor nord-coreeni. Mărcile de lux, jachetele de piele și hainele de blană sunt haine prețioase care nu pot fi purtate de nord-coreenii obișnuiți”, a spus expertul.

Stilul vestimentar în continuă evoluție a lui Ju Ae contrastează puternic cu înăsprirea controalelor asupra restului populației.

În 2020, Coreea de Nord a adoptat Legea de respingere a ideologiei și culturii reacționare, blocând „cultura externă”.

Dar în 2023, Agenția Centrală de Știri Coreeană, administrată de stat, a publicat un oclip cu Ju Ae plimbându-se alături de tatăl ei în fața unei rachete balistice intercontinentale, de data aceasta purtând o jachetă neagră matlasată, identificată ulterior ca o achiziție de 1.900 de dolari de la casa de modă franceză de lux Christian Dior.

În anul următor, Ju Ae a purtat o bluză parțial transparentă - care îi dezvăluia brațele - la ceremonia de finalizare a unei zone rezidențiale din Phenian.

O conferință video a fost apoi lansată ca o directivă pentru cetățenii obișnuiți, avertizând că astfel de coafuri și ținute nu pot fi purtate de aceștia, deoarece sunt „fenomene antisocialiste care estompează imaginea sistemului socialist și erodează regimul - ținte care trebuie eradicate”, a declarat o sursă locală pentru Radio Free Asia.

Aceste incidente au evidențiat modul în care familia Kim - care este tratată aproape ca o entitate divină - este adesea exceptată de la regulile care se aplică restului societății

„Deși blugii sunt interziși în Coreea de Nord ca articol de modă occidental, Kim Jong Un a apărut îmbrăcat în blugi”, spune profesorul Lee Woo-young, de la Universitatea de Studii Nord-Coreene.

„Indiferent cât de mult interzic cultura străină și chiar promulgă legi, în Coreea de Nord nu există nimic care să nu-i fie permis liderului suprem”, adaugă el.

Editor : M.B.

