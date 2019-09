Moda locuințelor minimaliste ia avânt în Olanda. Avantajele unei case de 26 de metri pătrați

Oraşe din toată Europa se străduiesc să facă faţă penuriei de locuinţe. Salariile stagnează şi preţul proprietăţilor imobiliare continuă să crească. E un trend care îi face pe mulţi să nu-şi poată permite să locuiască într-un oraş. Însă o idee măruntă, din Olanda, ia un mare avânt: mişcarea Căsuţele Minuscule. Aici, în s-Hertogenbosch, oameni ca Stijn Mertens iau problema în mâini şi integrează conceptul „mai puţin înseamnă mai mult”. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vinerea la ora 23:00 și în reluare sâmbăta de la ora 18:30.

Stijn Mertens este producător muzical. În ultimul timp, însă, a început să-şi şlefuiască talentul de constructor. Asta deoarece îşi asamblează propria casă miniaturală de 26 de metri pătraţi, lângă oraşul olandez s-Hertogenbosch.

Bărbatul de 38 de ani e bucuros să se mute din oraş, într-un loc în care poate duce o viaţă mai independentă, la costuri mai convenabile.

„Simt că sunt tras în jos de tot felul de lucruri. Vreau să-mi reduc costul vieţii, ca să pot face mai multe dintre lucrurile care-mi plac. Mulţi oameni, în Olanda şi-n restul lumii, sunt stresaţi pentru că trebuie să-şi achite ipoteca. Dar de ce? Eu cred că acest lucru ne subminează sentimentul de libertate. Şi atunci nu ne mai asumăm riscuri”, explică Stijn Mertens.

Cât costă o locuință modulară

Materialele pentru noua lui casă modulară costă 36 000 de euro. Stijn Mertens asamblează singur tot, ceea ce-l ajută să reducă costurile. Cumpărarea casei preasamblate l-ar fi costat de două ori mai mult.

Aceasta este „Minitopia” - o fostă groapă de gunoi, transformată într-o aşezare minusculă. Autorităţile olandeze spun că e perfect sigur să locuieşti aici.

Aceşti locuitori se consideră deschizători de drumuri pentru o mişcare progresivă în domeniul locativ. Fiecare casă are o arhitectură unică. Însă au toate un numitor comun: sunt incredibil de mici.

Obţinerea unui permis de la autorităţile olandeze pentru ridicarea unei asemenea case e relativ uşoară, deoarece micile clădiri pot fi lesne înlăturate, în caz de nevoie.

Anul trecut, chiriile din 11 ţări europene au crescut atât de mult în centrul oraşelor, încât locuitorii din pătura mijlocie nu şi-au mai putut permite acest segment de piaţă. Casele mici şi accesibile financiar devin o alternativă grozavă.

Avantajele unei case minuscule

Stijn Mertens locuieşte în prezent în oraş, într-un complex de locuinţe sociale. La 75 de metri pătraţi, actualul apartament e de trei ori mai mare decât noua casă minusculă, dar chiria, aici, e de 500 de euro pe lună. Înainte de a se muta în Minitopia, va trebui să se mai descotorosească de nişte lucruri.

„După cum puteţi vedea, am pietre preţioase, tot felul de cărţi şi o grămadă de mobilă. Această piesă de mobilier îmi este foarte dragă. Este biroul mamei mele, care a decedat de curând. Poate că-l voi putea da surorii mele, ca să rămână în familie”, spune Stijn Mertens. „Am tendinţa să adun lucruri. Am foarte multe obiecte cu valoare sentimentală. Cred că am moştenit asta de la mama. Ea îmi spunea mereu să păstrez lucrurile. Cea mai mare lecţie pe care o învăţ de aici este să mă desprind de ele. Pentru că tot ceea ce deţin poate fi, de asemenea, o povară”, adaugă bărbatul.

Noua casă a lui Stijn Mertens va avea doar o mini-baie, o bucătărioară şi o cameră - relativ - mare în care el va locui.

„O să am nevoie de puţină auto-disciplină ca să locuiesc aici. Dimineaţa, trebuie să strâng patul, la propriu, şi să pun deoparte aşternuturile - chiar dacă îmi place să dorm până mai târziu. Altfel, când mă întorc acasă, după muncă, mă aşteaptă un haos”, spune Stijn Mertens.

Noua lui casă are chiar şi o terasă, pe acoperiş. Pentru teren, va plăti doar 200 de euro pe lună, dar va putea şi să-şi mute casa, dacă doreşte.

„Am petrecut mult timp căutând un loc aproape de natură. De obicei, în oraş, sunt case peste tot. Nu poţi vedea nici măcar soarele răsărind sau apunând. Aici, însă, am chiar şi lebede. Mă simt foarte norocos”, spune Stijn Mertens.

60 la sută dintre locuitorii Olandei sunt proprietarii casei lor. Curând, Stijn Mertens se va număra printre ei.

