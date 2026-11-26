Creșterea populației Regatului Unit aproape s-a oprit, din cauza scăderii abrupte și continue a migrației internaționale, sugerează cifrele citate de DPA.

Se estimează că populația totală a crescut cu doar 0,12% în anul încheiat în iunie 2026, de la 69.483.900 la 69.564.000, conform datelor provizorii de la Oficiul Național de Statistică (ONS).

Este cel mai scăzut nivel de creștere din 1983, când cifra era de 0,04%.

Rata anuală de creștere a încetinit brusc în ultimii ani, după ce a atins un vârf de 1,34% în cele 12 luni până la mijlocul anului 2023.

A scăzut la 0,97% în 2024 și la 0,33% în 2025, înainte de a scădea aproape de zero în ultimele 12 luni.

Se estimează că populația Regatului Unit a crescut cu doar 80.100 de locuitori în anul încheiat în iunie.

Migrația internațională netă – diferența dintre numărul de persoane care se mută pe termen lung în țară și numărul de persoane care pleacă – a fost responsabilă pentru aproape toată această creștere, reprezentând 77.000.

Restul creșterii s-a datorat schimbării naturale, cu puțin mai multe nașteri (646.000) decât decese (643.000) în această perioadă.

Migrația netă a fost principalul motor al creșterii populației Regatului Unit de la începutul secolului, iar recenta încetinire a creșterii reflectă scăderea abruptă a numărului de locuitori care a avut loc în ultimii trei ani.

Cifre separate publicate joi de ONS arată că migrația netă a scăzut cu 62% în cele 12 luni până în iunie și este acum cu 92% sub recordul de 944.000 din anul încheiat în martie 2023.

Scăderea continuă a migrației este cauzată de tot mai puțini oameni din afara UE care sosesc în Regatul Unit pentru muncă sau studii, împreună cu o creștere a numărului de persoane care se mută din țară, a declarat ONS.

Editor : Ș.R.