Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul din cei mai mari magnați imobiliari ai Europei

Imperiul imobiliar de 27 de miliarde de dolari al lui Rene Benko cuprindea cândva proprietăți precum clădirea Chrysler din New York și magazinul universal Selfridges de la Londra, atrăgând investitori de marcă din toată lumea. La doi ani de la prăbușirea spectaculoasă a grupului Signa, magnatul austriac a fost condamnat la doi ani de închisoare în primul dintr-o serie mai lungă de procese de fraudă cu care Benko se va confrunta în această perioadă.

Benko (48 de ani) a fost acuzat de fraudă într-un caz ce face parte dintr-o anchetă mai amplă privind prăbușirea grupului Signa, care a provocat unde de șoc în toată Europa și a dus chiar la răsturnarea conducerii băncii private elvețiene Julius Baer Group.

Benko ar fi transferat o sumă de 360.000 de euro unei companii pe care o controla în mod indirect și a transferat alți bani către mama sa chiar înainte de a depune cererea pentru deschiderea procedurii de insolvență personală cu scopul de a ascunde fonduri de 660.000 de euro în detrimentul creditorilor.

Benko a fost arestat preventiv încă din luna ianuarie și putea primi o condamnare de până la 10 ani de închisoare, potrivit Financial Times.

Procesul s-a judecat la Innsbruck, un oraș din inima Alpilor austrieci faimos pentru pârtiile sale de schi. Influența economică și politică a grupului Signa, clădit parțial pe seama șarmului personal al lui Benko, ar putea transforma audierile în unele dintre cele mai urmărite cazuri penale din istoria modernă a Austriei.

Rețeaua de proprietăți și spații comerciale a omului de afaceri austriac se întindea de la Viena la Berlin și New York. Foto: Reuters

Una dintre cele mai spectaculoase prăbușiri corporative din istoria europeană recentă

Fiind prima condamnare penală legată de prăbușirea imperiului imobiliar al lui Benko, verdictul dat în data de 15 octombrie reprezintă un moment foarte important în povestea uneia dintre cele mai spectaculoase prăbușiri corporative din istoria europeană recentă.

Rețeaua de proprietăți și spații comerciale a omului de afaceri austriac se întindea de la Viena la Berlin și New York. Grupul Signa a primit împrumuturi de peste 15 miliarde de euro. O mare parte dintre ele au rămas nereturnate.

Benko a fost acuzat luna trecută și de faptul că a ascuns bani cash în valoare de 120.000 de euro, dar și obiecte de lux precum ceasuri și butoni de manșetă de aproape 250.000 de euro, în casa unei rude.

Pentru a ajunge din închisoarea Josefstadt de la Viena până la Innsbruck, unde a fost judecat, gardienii l-au transportat pe Benko folosind o rută mai lentă prin munți, evitând drumul mai rapid prin Germania ca să nu fie opriți de poliția germană în baza unui mandat de arestare emis de autoritățile din Italia, care îl anchetează, de asemenea, pentru fraudă, potrivit Bloomberg.

Signa s-a prăbușit la sfârșitul anului 2023, după un deceniu foarte profitabil care a propulsat grupul în rândul celor mai mari jucători de pe piața imobiliară din Europa.

Rene Benko avea o relație bună cu fostul cancelar austriac, Sebastian Kurz (în poză), care a căzut și el în dizgrație între timp din cauza unor presupuse infracțiuni de corupție. Foto: Profimedia Images

Un fost cancelar al Austriei l-a ajutat pe Benko să obțină un împrumut de 100 de milioane de euro

Printre creditorii Signa s-au numărat cele mai mari fonduri suverane de investiții din lume, cei mai bogați miliardari din Europa și finanțatori foarte iscusiți.

Însă, valul de achiziții realizate cu ajutorul fondurilor obținute din împrumuturi uriașe și structura corporativă obscură orchestrată de Benko au lăsat grupul Signa într-o poziție vulnerabilă în fața creșterii ratei dobânzilor și prăbușirii pieței imobiliare.

Benko a mai avut probleme cu legea și în 2012, atunci când a primit o condamnare cu suspendare pentru o tentativă de mituire a unui oficial italian. În 2023, un tribunal de la Viena i-a achitat pe Benko și alți mari dezvoltatori imobiliari austrieci de noi acuzații de luare de mită.

În vara anului 2023, când au apărut primele semne ale prăbușirii imperiului său, fostul cancelar al Austriei, Sebastian Kurz, l-a ajutat pe Benko să obțină un împrumut de 100 de milioane de euro.

Falimentul Signa a avut consecințe grave pentru unele dintre cele mai mari bănci și cei mai importanți investitori din Europa. Creditorii încearcă acum să recupereze daune în valoare de 1,9 miliarde de euro prin vânzarea portofoliului imobiliar al Signa.

