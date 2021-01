Imperiul financiar al lui Trump se prăbușește? După atacul de la Capitoliu, companiile nu vor să se mai asocieze cu numele „Trump”

Imperiul financiar al președintelui încă în funcție al Statelor Unite, Donald Trump, ar putea să se confrunte cu o presiune puternică în următoarele luni, după ce acesta a instigat Asaltul de la Capitoliu în 6 ianuarie, relatează NBC.

Deși piața pentru produse marca Trump, de exemplu cravate sau fripturi, precum și linia vestimentară a Ivankăi Trump, a dispărut de ani de zile, Trump încă deține milioane de dolari în proprietăți imobiliare și acorduri pentru licențe pe baza numelui președintelui în funcție.

Biroul primarului orașului New York a anunțat că va începe procedurile legale pentru a încheia toate acordurile și legăturile cu Organizația Trump.

Organizația Trump dezvoltă și gestionează terenuri de golf în părți ale orașului printr-un acord cu administrația locală, dar și mai multe atracții în Central Park.

„Asaltul asupra capitalei noastre a dus la moartea unui polițist și a patru dintre atacatori, a pus în pericol legislatorii și i-a expus la Covid-19 și a amenințat transferul constituțional al puterii. Ele reprezintă o abominație națională. Evaluăm dacă există termeni legali în lumina acestor circumstanțe pentru a încheia colaborarea noastră cu organizația Trump”, a spus Laura Feyer, secretarul adjunct pentru presă al primarului new-yorkez Bill de Blasio.

Alte astfel de aranjamente profitabile pentru Organizația Trump ar putea dispărea dacă și alți parteneri ai PGA America iau decizia similară de a nu se mai asocia cu numele viitorului fost președinte. Duminică, PGA a anunțat că turneul său de golf nu va mai avea loc la unul dintre terenurile lui Trump.

Președintele organizației, Jim Richerson, a anunțat în-trun comunicat că bordul director a votat pentru „exercitarea dreptului nostru de a încheia colaborarea” și că menținerea termenilor contractului ar fi „dăunător pentru numele companiei”.

Nici R&A, care organizează British Open, cel mai vechi campionat de golf din lume, nu mai vrea să mai aibă de-a face cu Organizația Trump – „nu vom mai colabora (n. red. – cu Organizația Trump) până ce nu vom fi convinși că atenția va fi îndreptată doar spre turneu și spre jucători. Nu e cazul în acest moment”.

Multe alte afaceri pe care Organizația Trump le face cu alte firme, companii și brand-uri ar putea fi re-evaluate, în contextul în care acestea încearcă să își dea seama dacă reputația lor va fi afectată negativ de asocierea cu numele „Trump”, spune și William O’Connor, acționar la o firmă de imobiliare din New York.

Trump face bani aproape exclusiv din vânzarea numelui său

Averea lui Trump depinde de întreprinderile sale imobiliare – are în proprietate stațiunile Mar-a-Lago Trump Doral în Florida, Trump Tower în New York și mai multe stațiuni de golf în alte țări. Are, de asemenea, un parteneriat cu Vornado Realty Trust pentru mai multe proprietăți în New York și San Francisco.

Însă după ce a întâmpinat numeroase dificultăți, datorii și eșecuri în dezvoltarea proprietăților, Trump a trecut la un model de afaceri diferit – Organizația Trump nu mai contruiește proprietăți pentru a nu își mai asuma riscuri – în loc vinde „licențe” Trump pe care apoi, alți dezvoltatori le folosesc pentru a își face reclamă.

Acest model ar putea, însă, să nu mai fie atât de profitabil în acest moment, în situația în care tot mai multe firme consideră că asocierea cu numele „Trump” le aduce prejudicii mai degrabă decât beneficii.

În funcție de cum sunt structurate contractele existente, el ar putea fi încheiate dacă una dintre părți consideră că cealaltă i-a prejudiciat imaginea prin acțiunile sale, adaugă William O’Connor.

Ambițiile prezidențiale și președinția sa „toxică” au „scufundat” numele lui Trump

Retailerii și producătorii au începe să renunțe la brandul Trump chiar de la începutul campaniei sale prezidențiale din 2016, după numeroasele declarații controversate și uneori revoltătoare. Magazinele refuză să mai comercializeze produse inscripționate cu numele Trump, iar Macy a renunțat la linia vestimentară a Ivankăi Trump încă din 2015.

Numele său încă mai „rezonează” în patru categorii – divertisment TV, stațiuni de golf, imobiliare și hoteluri. Toate au cunoscut un declin accelerat, în afară de unul – divertismentul TV, însă și acesta produce foarte modest și doar în cadrul unui segment specific de simpatizanți republicani.

Pe de altă parte, afacerile lui Trump nu funcționau prea bine nici înainte de Asaltul de la Capitoliu sau înainte de alegerile din 2016. După ce a obținut declarațiile sale fiscale, pe care președintele a refuzat multă vreme să le facă publice deși aceasta era o obligație în calitatea de candidat la președinția SUA, New York Times scria că acestea arată un imperiu financiar în declin, evaziune fiscală evidentă dar și datorii cumulate de peste sute de milioane de dolari. Informațiile vin într-un contrast evident cu imaginea cultivată de Trump despre el însuși – un om de afaceri de succes care știe ce face când vine vorba de economie.

În documentele obținute de The New York Times, declarații fiscale pe o perioadă de 20 de ani, se arată că Donald Trump a plătit în primii doi ani ai președinției sale taxe în valoare de 750 de dolari pe an. În 10 din ceilalți 15 ani precedenți, Trump nu a plătit niciun fel de taxe, în mare parte pentru că acesta a raportat pierderi mult mai mari decât profiturile.

Editor : Adrian Dumitru