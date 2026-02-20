Live TV

Împlicarea lui Kim Jong Un de partea Rusiei ar putea duce la o situație de neimaginat : Coreea de Sud va acorda ajutor militar Ucrainei

Data actualizării: Data publicării:
Tanc K2
Tancul corean K2 defilează pe străzile Varșoviei. Foto: Profimedia

Coreea de Sud ia în considerare în cele din urmă acordarea de ajutor militar Ucrainei, provenit din SUA prin intermediul inițiativei PURL

Lucruril sunt extrem de complicate scriu cei de la defense Express: Coreea de Sud se opunea activ p\n[ acum transferului de arme către Ucraina, invocând o interdicție prevăzută în legislația sa. Cu toate acestea, implicarea din ce în ce mai mare a Coreei de Nord în sprijinirea Moscovei și situația geopolitică determină țara să ia în considerare acordarea de ajutor militar prin programul PURL.

Agenția Yonhapnews, citând propriile surse și o declarație a Ministerului Afacerilor Externe al Coreei de Sud a semnalat recent acest lucru. În prezent oficialitățile din Coreea de Sud sunt în curs de consultări cu NATO privind posibilele modalități de sprijinire a Ucrainei.

Se remarcă faptul că, dacă Coreea de Sud va participa în cele din urmă la achiziționarea de arme și echipamente americane prin programul PURL, sprijinul ar putea fi limitat la mijloace neletale. O abordare similară a fost anunțată recent și de Japonia.

Citește și

Rusia i-a propus public lui Donald Trump un acord economic în valoare de 14 trilioane de dolari. Cu o condiție

Defense Express scrie că aceasta ar putea fi un bun prilej pentru Ucraina pentru achiziționarea de piese de schimb, vehicule, radare, echipamente și multe altele. Acest lucru ar putea permite celorlalți participanți, din Europa, să se concentreze pe sisteme „letale” mai esențiale, cum ar fi muniția pentru sistemele HIMARS MLRS și Patriot de apărare aeriană.

Acest lucru pare oarecum ironic, arată publicația Defense Express, deoarece Coreea de Sud este unul dintre cei mai mari producători de arme din lume, ale cărui produse continuă să primească noi contracte, inclusiv în Europa.

În același timp, industria de apărare a Coreei de Sud beneficiază adesea de capacitatea sa de a livra rapid și în cantități mari, după cum o demonstrează locul al treilea în lume în ceea ce privește producția de tancuri. Cu toate acestea, până acum ea refuza să vândă arme Ucrainei, invocând o restricție legală privind transferurile către țările aflate în război.

Citește și

UE ar putea solicita  retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria în cadrul acordului de pace pentru Ucraina

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zaharia-and-barbulesteanu
1
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
liviu gheorghe odagiu
2
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
3
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
4
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
Israelul este în alertă maximă, pe fondul unui posibil atac al SUA în Iran Foto Profimedia
5
Israelul, în stare de alertă maximă, oficialii evaluează un atac iminent al SUA asupra...
"E așa ironic!". A rupt tăcerea, după ce și-a arătat bustiera la Jocurile Olimpice de iarnă
Digi Sport
"E așa ironic!". A rupt tăcerea, după ce și-a arătat bustiera la Jocurile Olimpice de iarnă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sahara
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul proiect cunoscut publicului”
conducta petrol drujba cu robineti si tevi la rafinarie
Ungaria amenință că va bloca împrumutul acordat de UE Ucrainei din cauza întreruperii livrărilor de petrol: „Nu vom ceda”
Atac
Dronele ucrainene au distrus peste noapte trei sisteme de apărare aeriană rusești Tor-M1 în valoare de 75 de milioane de dolari
Digi 24_2026_02_20_17_11_28
Atac cu grenadă la Cernăuți: doi polițiști au fost răniți. Momentul exploziei, filmat
profimedia-1014190349
Kim Jong Un, discurs triumfalist la congresul partidului: „Succese mari, în ciuda severității încercărilor și dificultăților”
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-02-20 at 20.23.53
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio...
Donald Trump.
Tarifele lui Trump și decizia Curții Supreme: care sunt efectele și...
USS Gerald R Ford
Șapte scenarii posibile în cazul în care Statele Unite atacă Iranul...
Generalul (r) Virgil Bălăceanu.
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, despre „apetitul” românilor...
Ultimele știri
Bucureștiul, plin de nămeți, iar utilajele de topit zăpada zac nefolosite. Explicația autorităților
Donald Trump îi îndeamnă pe liderii Iranului să negocieze „un acord echitabil”: „Îmi pare rău pentru popor. Au trăit într-un iad”
Încă o lovitură pentru Andrew: Guvernul britanic ia în calcul introducerea unei legi prin care să fie eliminat din linia de succesiune
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru zodia Tigru. Mai multă maturitate și răbdare în dragoste, afirmare...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu juniorul Petrolului Ploieşti, călcat de tren: “Traversa linia, avea căştile pe urechi”
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Țara importantă din Europa în care va investi Cristiano Ronaldo. Portughezul are o avere astronomică
Adevărul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat...
Playtech
Ce ascunde Area 51, cea mai misterioasă bază militară din SUA. Adevărul din spatele mitului extratereștrilor...
Digi FM
Influencerul american Adonis Live, reținut de polițiști după ce a lovit un tânăr în Piața Romană, în timpul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Chivu a lăsat "mască" o țară întreagă cu o singură frază: "Credeam că n-am auzit bine!"
Pro FM
Are 54 de ani, dar ar putea fi confundată cu o tânără de 30. Thalia, divină într-o rochie mulată, cu decolteu...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Congress approves measures against Trump's tariffs
Poziția anti-Trump aduce câștiguri interne pentru Pedro Sanchez, dar pune la încercare relațiile strategice...
Newsweek
Un pensionar a cerut indexarea pensiei în instanță. Ce argumente a folosit? Care a fost soluția Tribunalului?
Digi FM
Pirania Cremenișan, la Digi FM: „A început anul porcului de lemn – iubi doarme lemn și sforăie ca un porc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...