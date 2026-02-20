Coreea de Sud ia în considerare în cele din urmă acordarea de ajutor militar Ucrainei, provenit din SUA prin intermediul inițiativei PURL

Lucruril sunt extrem de complicate scriu cei de la defense Express: Coreea de Sud se opunea activ p

[ acum transferului de arme către Ucraina, invocând o interdicție prevăzută în legislația sa. Cu toate acestea, implicarea din ce în ce mai mare a Coreei de Nord în sprijinirea Moscovei și situația geopolitică determină țara să ia în considerare acordarea de ajutor militar prin programul PURL.

Agenția Yonhapnews, citând propriile surse și o declarație a Ministerului Afacerilor Externe al Coreei de Sud a semnalat recent acest lucru. În prezent oficialitățile din Coreea de Sud sunt în curs de consultări cu NATO privind posibilele modalități de sprijinire a Ucrainei.

Se remarcă faptul că, dacă Coreea de Sud va participa în cele din urmă la achiziționarea de arme și echipamente americane prin programul PURL, sprijinul ar putea fi limitat la mijloace neletale. O abordare similară a fost anunțată recent și de Japonia.

Defense Express scrie că aceasta ar putea fi un bun prilej pentru Ucraina pentru achiziționarea de piese de schimb, vehicule, radare, echipamente și multe altele. Acest lucru ar putea permite celorlalți participanți, din Europa, să se concentreze pe sisteme „letale” mai esențiale, cum ar fi muniția pentru sistemele HIMARS MLRS și Patriot de apărare aeriană.

Acest lucru pare oarecum ironic, arată publicația Defense Express, deoarece Coreea de Sud este unul dintre cei mai mari producători de arme din lume, ale cărui produse continuă să primească noi contracte, inclusiv în Europa.

În același timp, industria de apărare a Coreei de Sud beneficiază adesea de capacitatea sa de a livra rapid și în cantități mari, după cum o demonstrează locul al treilea în lume în ceea ce privește producția de tancuri. Cu toate acestea, până acum ea refuza să vândă arme Ucrainei, invocând o restricție legală privind transferurile către țările aflate în război.

