Cum ar putea scăpa Ucraina de rambursarea împrumutului de 90 miliarde euro oferit de UE

Împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina finanţat prin emiterea de datorie comună de către UE, garantat prin intermediul bugetului comunitar de statele membre (cu excepţia Ungariei, Cehiei şi Slovaciei) şi pe care Ucraina îl va rambursa numai dacă Rusia îi plăteşte „reparaţii de război” va fi astfel „de facto nerambursabil”, a precizat ministrul ucrainean de finanţe Sergii Marcenko.

Marcenko a avertizat însă că aceste fonduri sunt insuficiente pentru acoperirea deficitului de finanţare al Ucrainei în timp ce continuă războiul cu Rusia şi le-a cerut aliaţilor europeni să nu renunţe la ideea „împrumutului de reparaţii” finanţat din activele ruseşti îngheţate în UE, potrivit agenţiilor EFE şi Reuters preluate de Agerpres.

Summitul UE renunţă la finanţarea directă din activele Rusiei

După 16 ore de discuţii la summitul UE la Bruxelles, liderii statelor membre au abandonat în cele din urmă planul Comisiei Europene ca activele Rusiei îngheţate în UE să fie folosite pentru a finanţa un „împrumut de reparaţii” oferit Ucrainei, adică un împrumut pe care aceasta să-l ramburseze numai după ce Rusia i-ar plăti ipotetice „reparaţii de război”. O confiscare astfel a activelor ruseşti, respinsă de mai multe state membre, în special de Belgia, depozitare majorităţii acestor fonduri, ar fi implicat pentru blocul comunitar riscuri juridice şi financiare majore, mai ales asupra pieţelor financiare europene.

În schimb, liderii europeni au convenit asupra unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, finanţat prin emiterea de datorie comună a UE, dar pe care Ucraina să-l ramburseze numai după ce Rusia i-ar plăti aceleaşi ipotetice „reparaţii de război” şi care să fie garantat de bugetul UE, adică de statele membre. Trei dintre acestea, respectiv Ungaria, Republica Cehă şi Slovacia, au cerut şi au obţinut o scutire de la participarea la mecanismul de garantare a împrumutului, ameninţând că în caz contrar l-ar putea bloca prin veto. Premierul ungar Viktor Orban a estimat că acest împrumut nu va fi niciodată rambursat de Ucraina, caz în care statele UE garante vor trebui să-l plătească în final.

Sprijin financiar și militar insuficient pentru Ucraina

Ministrul ucrainean de finanţe, Sergii Marcenko, a subliniat importanţa acestui ajutor financiar pentru Ucraina şi condiţiile avantajoase ale împrumutului. „Fondurile sunt de facto nerambursabile şi fără dobândă pentru Ucraina şi vor sprijini nevoile bugetare şi de apărare”, a scris ministrul ucrainean pe Twitter, referindu-se la faptul că UE a acceptat ca Ucraina să-i ramburseze împrumutul numai după ce Rusia i-ar plăti reparaţii de război.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat în faţa presei că acest împrumut de 90 de miliarde de euro va avea dobândă zero pentru Ucraina şi aceasta va trebui să-l ramburseze numai dacă Rusia îi plăteşte reparaţii.

La rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat o decizie care dă „Ucrainei certitudine financiară pentru anii următori”. Totuşi, ministrul său de finanţe a estimat că împrumutul european de 90 de miliarde de euro este insuficient pentru a acoperi nevoile de finanţare ale ţării sale şi le-a cerut partenerilor europeni să lucreze în continuare la demersul de a finanţa Ucraina şi cu fonduri care să fie preluate din activele financiare ale Rusiei îngheţate în UE.

Ucraina are un deficit de ajutor financiar extern pentru anul viitor de 45-50 de miliarde de euro, a declarat joi Zelenski, înaintea summitului UE. La rândul său, ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmîhal, le-a cerut marţi aliaţilor ţării sale, la o nouă întâlnire a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, ce reuneşte circa 50 de ţări care susţin militar această ţară în războiul cu Rusia, să aloce cel puţin 0,25% din PIB-ul lor în anul 2026 pentru cheltuielile militare ale Kievului.

