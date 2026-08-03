În căutarea următorului președinte al Ungariei: un model și inventatorul cubului Rubik, printre propunerile de pe rețelele sociale

Eszter Jambor, o creatoare de conținut în vârstă de 46 de ani, specializată în educația sexuală, le-a adresat săptămâna trecută o întrebare urmăritorilor săi de pe Instagram: cine cred ei că ar trebui să fie următorul președinte al Ungariei? Sugestiile au variat de la vedete de reality show-uri la culturiști și la modelul Victoria’s Secret, Barbara Palvin, relatează The Guardian.

Însă un alt sondaj online anonim, în care maghiarilor li s-a pus aceeași întrebare, a relevat că cel mai popular candidat este Andras Arato, un inginer electrician pensionat care a devenit faimos la nivel mondial pe internet ca meme: Hide the Pain Harold. Katalin Kariko, biochimista laureată a Premiului Nobel, și Erno Rubik, inventatorul cubului Rubik, au fost, de asemenea, alegeri populare.

„Evident, politica este o chestiune serioasă, dar există și loc pentru puțin umor, pentru acel sentiment de libertate pe care o parte a Ungariei îl simte acum, după ultimii 16 ani”, a declarat Jambor.

De la înlăturarea de la putere a liderului populist de dreapta Viktor Orban, în urma unor alegeri istorice desfășurate la începutul acestui an, această țară din Europa Centrală traversează o perioadă de schimbări politice rapide.

Peter Magyar, cel care i-a succedat lui Orban, a început să pună în aplicare unele dintre reformele pe care le-a promis în campania electorală: a scos din emisie „emisiunile de propagandă” difuzate de mass-media publică și i-a înlăturat pe aliații lui Orban din funcțiile de conducere ale parchetului, poliției și armatei.

Poate că cea mai mare confruntare a fost însă cea pe care Magyar a declanșat-o cu președintele Tamas Sulyok, care a fost obligat să semneze un amendament constituțional prin care își încheia propriul mandat în luna iulie. După ce Sulyok, care fusese numit de partidul Fidesz al lui Orban, și-a părăsit funcția, noul prim-ministru a solicitat sugestii. „Să luăm o decizie împreună”, a spus el într-un videoclip postat pe Facebook.

Deputații din partidul de guvernământ Tisza vor alege noul președinte în parlament, dar Magyar a încurajat „personalitățile publice, ONG-urile și cetățenii” să propună candidați. Cu toate acestea, la mai puțin de 24 de ore de la deschiderea dezbaterii, Magyar a declarat că a nominalizat-o pe marea maestră de șah Judit Polgar pentru această funcție. Demersul său a stârnit o reacție negativă din partea opiniei publice, care i-a criticat graba, iar Polgar, protagonista documentarului Netflix Queen of Chess, i-a respins propunerea.

Magyar și-a cerut scuze pentru această „neînțelegere”, dar sondajele realizate ulterior au arătat că popularitatea partidului său a scăzut cu 3%.

„Procesul este încă imperfect”, a spus Imre Onadi, un arhitect în vârstă de 55 de ani care a creat o pagină și un grup pe Facebook pentru a susține candidatura politicianului conservator Peter Marki-Zay, care a candidat fără succes împotriva lui Orban la alegerile generale din 2022.

Onadi a salutat refuzul lui Polgar „nu pentru că nu ar fi persoana potrivită, ci pentru că nominalizarea ei a fost anunțată fără nicio discuție”. El a considerat că scuzele lui Magyar reprezintă un semn bun. „Se pare că țin cont de ceea ce spune populația. Asta înseamnă democrație, până la urmă”, a adăugat el.

Deocamdată, încurajați de succesul la nivel local al partidului Tisza în alegerile din aprilie, dar neavând la dispoziție niciun canal oficial pentru a formula recomandări, această discuție se desfășoară prin postări pe rețelele sociale, sondaje online și scrisori deschise. Cu toate acestea, nu este clar dacă aceste recomandări venite din rândul populației ajung la Tisza și cum intenționează administrația să le abordeze.

Deși guvernul a creat un spațiu de consultare online pentru a discuta o actualizare a regulilor de circulație, nu există niciun canal oficial pentru recomandările prezidențiale, în ciuda cuvintelor încurajatoare ale lui Magyar.

„Am o adevărată febră politică”, a spus Jambor, fără să se lase descurajată. „Votez de când am împlinit 18 ani. Dar, în sfârșit, simt că am un cuvânt de spus în ceea ce se întâmplă în țară”.

Orice cetățean maghiar cu vârsta peste 35 de ani și cu drept de vot poate deveni președinte, dar Magyar a declarat că acest candidat trebuie să fie independent de partidele politice. El s-a întâlnit cu doi candidați populari: renumitul istoric Ignac Romsics și Botond Fulop, un avocat care a dezvăluit scandalul legat de grațierea celor vinovați de abuzuri asupra copiilor, scandal care a pus capăt mandatului prezidențial al Katalinei Novak în 2024.

Se preconizează că cei 141 de parlamentari ai partidului Tisza vor propune un candidat și îl vor investi în funcție înainte de 19 august. Din punct de vedere tehnic, Fidesz, care are 44 de deputați, ar putea să-și desemneze propriul candidat, dar partidul a declarat că nu va participa la alegeri, întrucât consideră că demiterea lui Sulyok a fost ilegală. Niciun alt partid nu dispune de un număr suficient de deputați pentru a desemna un candidat pentru această funcție.

Amnesty International Ungaria a considerat că demiterea lui Sulyok a fost justificată, a declarat Aron Demeter, șeful departamentului de comunicare și campanii din cadrul biroului organizației din Budapesta. „Însă am putea discuta despre metoda folosită de Tisza”, a adăugat el, susținând că guvernul ar fi putut recurge la procedura de destituire pentru a-l demite pe președinte, în loc să impună adoptarea unui amendament la Constituție.

Având așa-zisa majoritate calificată în parlament, Tisza „nu ar trebui să facă aceleași lucruri pe care le-a făcut Fidesz, folosind aceleași instrumente, doar pentru că obiectivul lor este mai nobil”, a afirmat Demeter.

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Editor : A.M.G.