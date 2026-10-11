În ce condiții este dispus Zelenski să-i facă pe plac lui Trump și să organizeze alegeri

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, într-un interviu pentru ABC News, că Ucraina va organiza alegeri dacă liderul rus Vladimir Putin va accepta un armistițiu de 60 de zile. Declarația vine după ce președintele american Donald Trump l-a criticat pe liderul de la Kiev și a afirmat că Ucraina ar trebui să aibă un nou președinte, relatează Reuters.

„Vă rog să-i spuneți lui Putin: acordați-ne două luni, 60 de zile de încetare totală a focului, 60 de zile, și vom organiza alegeri”, a declarat Zelenski în emisiunea „This Week” a postului ABC News.

Sâmbătă, Trump a afirmat că este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte. „Cred că este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”, le-a spus el reporterilor de la Casa Albă.

Ca răspuns, Zelenski a subliniat că alegerea liderului Ucrainei depinde de cetățenii țării și a afirmat că și Putin ar dori schimbarea persoanei care conduce Ucraina.

Trump l-a criticat pe Zelenski după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, la o zi după ce Statele Unite au ridicat temporar sancțiunile asupra combustibilului rusesc. Măsura vizează aprovizionarea cu combustibil, în contextul creșterii prețurilor la nivel mondial.

Liderul american a dat vina pe atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești pentru creșterea prețurilor la motorină din SUA și a spus că Zelenski „ar face bine să înceteze naibii” aceste atacuri.

Trump a susținut, de asemenea, că liderul ucrainean a ratat mai multe ocazii de a ajunge la un acord cu Moscova.

„Vrem pace”

Zelenski a declarat că Ucraina este dispusă să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești dacă Moscova încetează, la rândul său, atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

„I-am spus președintelui Trump, echipei sale și oamenilor săi de mai multe ori: vrem pace, suntem pregătiți pentru un armistițiu, suntem pregătiți să începem cu orice fel de măsuri de dezamorsare a conflictului”, a declarat Zelenski la ABC News.

„Iar dacă rușii vor ca noi să nu le atacăm depozitele de motorină, rafinăriile și așa mai departe, îi cerem președintelui Trump să le transmită un semnal – să nu atace infrastructura energetică a Ucrainei”, a continuat el.

„Nu ne atacați. Nu ne ucideți copiii. Vom înceta să vă atacăm depozitele de motorină. Și cred că este o înțelegere corectă, echitabilă”, a adăugat președintele ucrainean.

Zelenski a reacționat critic și la anunțul lui Trump privind înțelegerea cu Rusia referitoare la furnizarea de motorină, despre care a spus că ar putea încuraja atacurile Moscovei asupra Ucrainei.

Președintele ucrainean a afirmat că este ușor ca Ucraina să fie învinuită pentru creșterea prețurilor la combustibil, dar că „toată lumea înțelege că, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, prețurile sunt în creștere”.

Analiștii consideră că acordul lui Trump cu Moscova este puțin probabil să ducă la o scădere susținută a prețurilor la combustibil, întrucât volumele disponibile rămân mult sub cele exportate în mod obișnuit de Rusia atunci când rafinăriile sale nu sunt atacate.

Ucraina, dispusă să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești

Creșterea puternică a prețurilor globale la motorină, survenită după izbucnirea războiului din Iran în februarie, a devenit o problemă politică pentru Partidul Republican al lui Trump înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului de luna viitoare. Atunci, democrații din opoziție ar putea prelua controlul asupra uneia sau ambelor camere ale Congresului.

Acordul privind motorina a fost criticat și de congresmeni americani, inclusiv de republicanul Don Bacon, care a declarat că este momentul să fie impuse mai multe sancțiuni, nu să fie ridicate.

Duminică, Zelenski a reiterat că Ucraina este dispusă să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești doar în cadrul unei dezescaladări reciproce a conflictului. El a subliniat că orice astfel de acord ar trebui să fie însoțit de „garanții reale”.

„Adevărata cauză a războiului din Europa este Rusia și numai Rusia”, a afirmat Zelenski. El a adăugat că atacurile asupra infrastructurii energetice ar putea fi oprite chiar din aceeași zi, dar că Putin nu dorește acest lucru.

Zelenski a declarat că va continua discuțiile cu liderii europeni duminică. În paralel, au loc discuții zilnice privind noi pachete de apărare aeriană, inclusiv muniție pentru avioanele de luptă folosite pentru a doborî dronele rusești cu propulsie cu reacție.

Luni, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, urmează să participe la o reuniune a Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene. Pe agendă se preconizează că se vor afla intensificarea presiunii sancțiunilor asupra Rusiei și avansarea negocierilor privind aderarea Ucrainei la UE.

Editor : C.S.