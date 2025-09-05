Live TV

În China, rețeaua socială Weibo a limitat căutarea pentru „150 de ani”, după conversația dintre Xi Jinping și Putin

Data publicării:
Photo Illustrations In Canada - 25 Jun 2025
Logo-ul Weibo Corporation. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto/ Profimedia.jpg

După ce conversația dintre liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin despre viața de până la 150 de ani a ajuns publică, din cauză că a fost interceptată cu ocazia participării celor doi la uriașa paradă militară de la Beijing, rețeaua socială chineză Weibo a cenzurat căutarea  pentru termenii „150 de ani”, scrie  The Washington Post.

Potrivit publicației, după eveniment, căutările pentru „150 de ani” au fost cenzurate pe Weibo, o rețea socială foarte populară în China.

În același timp, postările despre viața înainte de această vârstă au crescut semnificativ pe alte platforme de socializare chineze miercuri și joi, după conversația animată între liderii Chinei și Rusiei, surprinsă de presă.

Președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin au fost auziți discutând despre transplanturile de organe ca mijloc de prelungire a vieții cu ocazia paradei militare de la Beijing, scrie BBC.

Putin a sugerat că viața veșnică ar putea fi posibilă ca urmare a inovațiilor în biotehnologie, conform unei traduceri a discuțiilor surprinse de un microfon rămas deschis.

Momentul a fost surprins într-o transmisiune în direct de televiziunea de stat chineză, în timp ce cei doi lideri și Kim Jong Un traversau împreună istorica Piață Tiananmen din China.

Xi și Putin sunt la putere de 13, respectiv 25 de ani. Niciunul dintre ei nu și-a exprimat intenția de a demisiona.

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

