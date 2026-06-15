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Video În ciuda acordului SUA-Iran, Netanyahu spune că armata israeliană rămâne în Gaza, Liban și Siria

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Benajamin Netanyahu Foto: Profimedia Images

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni, după încheierea unui acord între Statele Unite şi Iran, că armata israeliană va rămâne în Gaza, în Liban şi în Siria „atât timp cât va fi necesar”, notează AFP, preluată de Agerpres.

„Am stabilit zone largi de securitate în jurul Israelului. Am făcut acest lucru în Gaza, în Liban şi în Siria”, a declarat el în cadrul unei conferinţe de presă. „Ţin să spun clar: vom rămâne în aceste zone de securitate atât timp cât va fi nevoie pentru a ne proteja ţara”, a subliniat Netanyahu.

El a apărat agenda și acțiunile guvernului său în Iran, Liban, Siria și chiar în Gaza, afirmând că, dacă Israelul nu ar fi acționat și nu ar fi lansat un atac asupra Iranului atunci când a făcut-o, pericolele ar fi fost insurmontabile, scrie Al Jazeera.

El a vorbit chiar și despre faptul că există persoane care încearcă să minimalizeze realizările pe care le-a adus pentru Israel.

Dar, de fapt, este o sarcină dificilă – deoarece premierul israelian este destul de conștient că opinia publică este copleșitor împotriva încetării războiului nu numai împotriva Iranului, ci și a Libanului.

Susținând că a salvat Israelul de pericolul „distrugerii nucleare” prin declanșarea unui război comun SUA-Israel împotriva Iranului, el a afirmat că „lupta nu s-a încheiat încă”.

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Referindu-se la Liban, Netanyahu a spus că Israelul a „preluat controlul asupra zonelor centrale” din care, susține el, Hezbollahul amenința țara sa.

„Vom rămâne în zonele de securitate, indiferent de ce va fi nevoie”, a declarat premierul israelian reporterilor în ebraică.

„Nu am greșit, și ne-am definit obiectivul, care este acela de a elimina amenințarea nucleară existențială asupra Israelului”, a spus el, promițând că Israelul va face tot ce este necesar pentru a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară.

„Cel mai important lucru este că am salvat statul Israel de ameninţarea unei anihilări nucleare”, a declarat Netanyahu.

În prima sa conferinţă de la anunţarea acordului SUA-Iran, Netanyahu a confirmat că se va prezenta la viitoarele alegeri legislative din toamnă, cu „intenţia de a le câştiga”.

Acordul convenit încheiat între Statele Unite şi Iran a fost considerat în mare parte un eşec pentru Israel de către societate şi de un mare segment al clasei politice.

Luni, Hezbollah a afirmat luni că a respins o forţă israeliană care încerca să avanseze în sudul Libanului, în pofida acordului anunţat între Washington şi Teheran care vizează să pună capăt războiului în regiune, inclusiv în Liban, potrivit Iranului.

Luptătorii Hezbollah au făcut baraj cu rachete şi drone împotriva unei forţe israeliene, formată dintr-un excavator şi două tancuri Merkava, care avansa în împrejurimile oraşului Kfartebnit, aproape de Nabatieh, arată un comunicat al mişcării şiite.

Luni, o dronă israeliană a atacat o maşină în aceeaşi localitate, omorându-l pe şofer, a relatat Agenţia Naţională de ştiri libaneză. Acesta a fost primul atac mortal de la anunţarea acordului SUA-Iran.

Israelul este angajat de luni de zile în operaţiuni militare în Fâşia Gaza, în Liban şi în Iran. Unele dintre obiectivele de război afişate de armata israeliană nu au fost atinse.

Acordul încheiat luni între Statele Unite şi Iran este perceput ca un eşec pentru Israel de către o mare parte a societăţii şi a clasei politice israeliene. 

Editor : M.C

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