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În ciuda prieteniei lor, președintele polonez Karol Nawrocki nu va deveni, probabil noul „sfătuitor” al lui Trump (analist)

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Karol Nawrocki.
Karol Nawrocki. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Ecosistemul lui Trump” Șansa de a încheia acorduri

Președintele polonez Karol Nawrocki nu va deveni, probabil, noul „sfătuitor” al lui Donald Trump, în ciuda relațiilor personale bune pe care le are cu președintele american, a declarat  pentru TVPWorld un analist de renume.

Nawrocki, un politician de dreapta, a fost invitat duminică la Washington, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de către Trump. Un consilier principal al președintelui polonez a declarat că vizita va fi folosită și pentru a discuta relațiile bilaterale și problemele de securitate, inclusiv viitorul prezenței militare americane în Polonia.

Michael Carpenter, cercetător principal la Institutul Internațional de Studii Strategice, a declarat pentru TVP World că Nawrocki ar putea consolida unele dintre instinctele lui Trump privind Polonia și securitatea europeană, dar a avertizat că relația lor nu este încă suficient de puternică pentru ca președintele polonez să-l influențeze în privința deciziilor majore.

„Cred că ar fi puțin cam devreme să spunem că el ar putea fi următorul sfătuitor al lui Trump”, a spus Carpenter.

Termenul a fost asociat din ce în ce mai des cu lideri considerați a avea un acces neobișnuit la Trump, în special prim-ministrul italian Giorgia Meloni, care a fost mult timp privită ca una dintre puținii politicieni europeni capabili să-l influențeze pe președintele SUA.

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„Ecosistemul lui Trump”

Dar Carpenter a spus că ar fi o greșeală să se presupună că Nawrocki ar putea juca un rol similar.

„Relația dintre Nawrocki și Trump nu este atât de bine consolidată încât președintele Nawrocki să-l poată influența neapărat pe președintele Trump în privința unor chestiuni pe care acesta nu era dispus să le abordeze anterior”, a spus el.

„Cred că el ar putea, eventual, să întărească unele dintre instinctele domnului Trump.”

El a adăugat: „Nu cred că președintele Trump ascultă cu adevărat prea mult de sfaturile liderilor străini. El are un fel de ecosistem în jurul său la Casa Albă, o mulțime de nume de încredere și prieteni din trecut.”

Șansa de a încheia acorduri

Totuși, Carpenter a spus că întâlnirea ar putea oferi Varșoviei o șansă rară de a-l presa pe Trump cu privire la chestiuni de apărare și securitate pe care le consideră cruciale.

„Cred că asta permite Poloniei să încheie anumite acorduri sau înțelegeri care altfel nu ar fi fost încheiate”, a spus el.

Se așteaptă ca bazele militare americane din Polonia să se numere printre subiectele discutate.

Carpenter a afirmat că o bază americană permanentă în Polonia ar marca o schimbare majoră în politica NATO, deoarece ar echivala cu o încălcare oficială a Actului Fondator NATO-Rusia, conform căruia alianța a declarat că nu va staționa permanent forțe de luptă substanțiale în țările care au aderat la NATO după 1997.

„Dacă ar exista o bază permanentă a SUA în Polonia, acest lucru ar fi, desigur, fără precedent”, a spus el.

El a afirmat că o astfel de mișcare ar fi percepută „în termeni extrem de negativi la Moscova”, dar ar reprezenta „o evoluție foarte pozitivă” pentru securitatea europeană.

Editor : M.C

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