În contextul disputei cu Trump, Venezuela încheie un parteneriat cu Putin

Venezuelan President Maduro holds press conference in Caracas
Nicolas Maduro, președintele Venezuelei
„Să plece în Rusia sau China!”

În contextul în care SUA își sporesc presiunea asupra guvernului autoritar al Venezuelei, președintele Maduro primește sprijin de la Putin. Rusia și Venezuela au încheiat un parteneriat strategic, relatează focus.de.

Președintele rus a semnat acordul, punându-l în aplicare, potrivit agenției de știri Tass. Cele două țări își propun să își extindă cooperarea în domeniile energiei, mineritului, transporturilor și securității. 

„Acordul duce relațiile ruso-venezuelane la un nivel fundamental nou și acoperă toate domeniile cheie ale cooperării bilaterale”, a declarat președintele Parlamentului rus, Veaceslav Volodin. Putin și președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, au convenit asupra unui parteneriat strategic în timpul vizitei liderului venezuelean la Moscova, în luna mai.

Guvernul lui Maduro din Caracas se află în prezent sub o presiune considerabilă din partea Washingtonului. SUA îl acuză pe președintele autoritar că este implicat direct în traficul de droguri și au pus o recompensă de 50 de milioane de dolari pe capul său.

De câteva săptămâni, forțele americane din largul coastelor Venezuelei atacă bărci rapide suspectate de trafic de droguri către Statele Unite. Maduro a avertizat recent împotriva unei intervenții militare directe a SUA în țara sa și a declarat că Trump fabrică un război împotriva lui.

Alături de Cuba, Nicaragua și China, Rusia este cel mai important aliat al Venezuelei.

„Să plece în Rusia sau China!”

Pe de altă parte, senatorul republican din Florida Rick Scott, un critic virulent al regimului venezuelean, l-a atacat în mod violent pe preşedintele Nicoas Maduro în emisiunea CBS ”60 Minutes”, despre care a spus că ar face bine să plece din ţară ”în Rusia sau China” şi ameninţând că ”zilele îi sunt numărate”, în timp ce Statele Unite îşi intensifică prezenţa militară în Caraibe, transmite News.ro.

”Dacă aş fi Maduro, aş pleca în Rusia sau China acum. Fie că va veni din interior, fie din afară, se va întâmpla ceva”, a ameninţat senatorul american pe un ton ferm.

El a relativizat însă o eventuală invazie, în pofida unei desfăşurări a forţelor americane în largul coastelor Venezuelei.

”Nu cred (că armata americană va declanşa un război). Dacă ar face-o, aş fi surprins. Publicul american este obosit de războaie fără sfârşit, însă trupe ar putea interveni în lume, dacă este necesar”, a apreciat el.

 

 

 

 

 

