În discuția cu Trump, Putin a cerut ca Ucraina să cedeze teritorii-cheie, ca o condiție pentru încetarea războiului (Washington Post)

Data publicării:
vladimir putin vorbește la telefon
Vladimir Putin, președintele Federației Ruse / Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Ce ar fi Putin dispus să cedeze  Situația din teren

Președintele rus Vladimir Putin a cerut, în convorbirea telefonică de săptămâna aceasta cu președintele Donald Trump, ca Ucraina să cedeze controlul total asupra Donețkului, o regiune strategică vitală din estul țării, ca o condiție pentru încheierea războiului, au declarat doi înalți oficiali familiarizați cu conversația, citați în exclusivitate de cotidianul The Washington Post. Interesul liderului rus pentru Donețk, o regiune strategică vitală din estul Ucrainei, sugerează că acesta nu renunță la cererile anterioare care au dus conflictul într-un impas, în ciuda optimismului lui Trump cu privire la încheierea unui acord, comentează ziarul american.

Putin a încercat fără succes să cucerească teritoriul timp de 11 ani, fiind respins în repetate rânduri de forțele ucrainene, care sunt profund înrădăcinate într-o zonă pe care o consideră un bastion important împotriva avansării rapide a Rusiei spre vest, către capitala lor.

Rusia sau separatiștii susținuți de Rusia au revendicat părți din regiune încă din 2014, dar nu au reușit niciodată să cucerească întreaga regiune prin forță.

Trump nu a comentat public cererea lui Putin privind întreg teritoriul Donețkului, care nu a fost anunțată anterior. Trump nu a susținut cererea Rusiei în declarația sa publică de vineri, după o întâlnire importantă la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. El intenționează să se întâlnească cu Putin în Ungaria în următoarele săptămâni pentru a continua discuțiile despre modul de încheiere a războiului.

„Este timpul să oprim uciderile și să încheiem un ACORD! S-a vărsat destul sânge, iar granițele proprietăților au fost definite de război și curaj. Ar trebui să se oprească acolo unde sunt. Să revendice amândoi victoria, să decidă istoria!”, a scris Trump pe rețelele de socializare vineri, după întâlnirea cu Zelenski.

Ce ar fi Putin dispus să cedeze 

În cadrul convorbirii telefonice dintre Trump și Putin, liderul rus a sugerat că ar fi dispus să cedeze părți din alte două regiuni ale Ucrainei pe care le-a cucerit parțial, Zaporijia și Herson, în schimbul controlului deplin asupra Donețkului, au declarat oficialii. Aceasta este o revendicare teritorială puțin mai modestă decât cea pe care a făcut-o în august, la summitul de la Anchorage. Unii oficiali de la Casa Albă au descris acest lucru ca un progres, potrivit unuia dintre cei doi oficiali de rang înalt, care a fost informat cu privire la convorbirea cu Putin.

Este puțin probabil ca ucrainenii să vadă lucrurile în acest fel, a spus celălalt oficial, un diplomat european de rang înalt. „Este ca și cum le-ai vinde propriul picior în schimbul a nimic”, a spus diplomatul.

Ucrainenii sperau să iasă din întâlnirea de vineri cu rachetele Tomahawk cu rază lungă de acțiune, dar au plecat cu mâna goală.

Oficialii au declarat că trimisul lui Trump, Steve Witkoff, a presat delegația ucraineană să predea Donețk în timpul întâlnirii de vineri, menționând că regiunea este în mare parte vorbitoare de limbă rusă, un argument frecvent al Kremlinului pe care oficialii ucraineni și europeni îl consideră favorabil cererilor Rusiei.

Witkoff a fost principalul interlocutor al Casei Albe cu Kremlinul înaintea întâlnirii de la Anchorage, care, potrivit oficialilor europeni, a dus la ceea ce ei consideră a fi o neînțelegere a cererilor Rusiei și la eșecul de a se înregistra progrese semnificative în urma întâlnirii.

Secretarul de Stat Marco Rubio este oficialul administrației însărcinat cu pregătirea viitorului summit de la Budapesta cu Putin, care a fost salutat de Kiev.

Situația din teren

Ucraina a susținut apelul lui Trump la un armistițiu pe actualele linii de front ale conflictului înaintea negocierilor pentru o încetare mai durabilă a luptelor. Oficialii spun în privat că acceptă faptul că Rusia va păstra probabil controlul de facto asupra teritoriului pe care l-a capturat și că solicită garanții solide de securitate din partea Washingtonului și a europenilor pentru a descuraja Rusia să reia războiul.

Ucraina se confruntă cu o altă iarnă grea, Rusia vizând infrastructura sa energetică, o tactică pe care Kievul a adoptat-o și el împotriva inamicului său.

Trump s-a jucat cu ideea de a trimite puternicele arme Tomahawk în Ucraina înainte de întâlnire, dar pare să fi renunțat la această idee după convorbirea telefonică de joi cu Putin. Vineri, alături de Zelenski, Trump a spus că speră să pună capăt războiului fără a fi nevoie să trimită rachetele.

Întrebat vineri dacă Putin încearcă să câștige mai mult timp, Trump a spus că nu este îngrijorat.

„Toată viața mea am fost manipulat de cei mai buni dintre ei și m-am descurcat foarte bine”, a spus el, adăugând că „nu-i nimic” dacă durează puțin. „Dar cred că mă pricep destul de bine la chestii de genul ăsta.”

 

 

 

 

 

 

