În Donețk, soldații ruși au executat o familie în propria casă. „Un masacru ce cele comise de Gestapo”

Într-o atrocitate similară celei din Bucea, soldații ruși au ucis o familie în propria casă, dar mama, care a fost împușcată în față și lăsată să moară, a mers pe jos până în Ucraina neocupată și a povestit poliției ce s-a întâmplat.

Soldații ruși au executat cinci civili în satul Zvanivka, regiunea Donețk, a raportat joi Parchetul Regional, referindu-se la un masacru al unei familii, similar celui comis de Gestapo, de către ocupanții Moscovei, pe 20 octombrie, scrie Kyiv Post.

Un cuplu căsătorit și fiul lor mai mare se ascundeau în subsolul unei case private, a precizat agenția de presă de stat Ukrinform, în timp ce fiul lor mai mic se dusese la casa unui vecin să aducă apă. Soldații ruși au luat cu asalt casa și au găsit locul unde se ascundea familia, apoi au început să-i interogheze despre locul unde se aflau apărătorii ucraineni din sat.

După ce nu au obținut nicio informație, au plecat, au descris procurorii.

Mai târziu, unul dintre ocupanți s-a întors la casă și a deschis focul asupra familiei cu o armă automată. Crezând că toți trei sunt morți, a părăsit locul.

Totuși, o persoană – mama – a supraviețuit cu o rană de glonț la maxilar.

Îngrijorată pentru fiul ei mai mic, mama rănită s-a dus într-un subsol vecin, unde a găsit cadavrul acestuia alături de cele ale vecinilor lor – o femeie de 62 de ani și fiul ei de 30 de ani.

Femeia rănită a reușit să ajungă pe teritoriul controlat de ucraineni, unde a fost internată în spital și a depus mărturie despre crima de război comisă de forțele ruse.

Zvanivka, situată la aproximativ 30 km (18 mile) de Bakhmut, s-a aflat în prima linie a războiului aproape de la începutul invaziei neprovocate a Ucrainei de către Kremlin, în februarie 2022. Orașul a ajuns pentru prima dată în atenția presei ucrainene în iunie același an, când trupele ruse au lansat artilerie cu tunuri și rachete asupra țintelor civile din localitate.

În iunie 2023, opt locuitori au fost răniți în urma unor noi atacuri de artilerie asupra localității Zvanivka și a orașelor Berdichi și Torețk din apropiere.

Bucea

Poate că cea mai infamă scenă a crimelor de război brutale comise de trupele ruse în timpul invaziei s-a petrecut în Bucea, nu departe de Kiev.

Pe 25 februarie 2022, forțele ruse au străpuns apărarea ucraineană și au avansat spre Bucea, comițând atrocități și crime asupra populației civile în următoarele două săptămâni.

Numărul celor uciși în Bucea a fost comunicat de autoritățile ucrainene la sfârșitul anului 2024. Datele arată că 554 de civili din oraș și alți 636 din zonele înconjurătoare au fost uciși – toți au murit în mod violent în urma împușcăturilor, atacurilor de artilerie și torturii.

Joi, autoritățile locale au declarat că au deschis o procedură penală privind masacrul din 20 octombrie din Zvanivka (în temeiul articolului 438 din Codul penal al Ucrainei). Este în curs o anchetă preliminară pentru a stabili toate circumstanțele crimei de război și pentru a identifica militarii ruși responsabili.

Editor : Sebastian Eduard