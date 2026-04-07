Live TV

În fața unei grave crize energetice globale, Kremlinul susține că lumea stă la coadă pentru a cumpăra energie rusească

Data actualizării: Data publicării:
pompe de ulei si steagul rusiei
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
Din articol
„Un număr imens de cereri” Mai multe ţări asiatice se aliniază pentru a cumpăra petrol rusesc

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marţi că există un număr mare de cereri pentru energie rusească din diverse locuri, pe fondul unei grave crize energetice globale care zguduie fundamentele pieţelor de petrol şi gaze, transmite Reuters. 

Războiul SUA şi Israelului împotriva Iranului a declanşat o criză energetică pentru economia mondială, blocând un volum mare de petrol în Golful Persic, din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz de către Iran.

Criza vine exact în momentul în care consumatorii europeni încercau să pună capăt dependenţei lor de energia rusească, în ideea de a pedepsi Moscova pentru invadarea Ucrainei, în timp ce Rusia însăşi pare să-şi reducă producţia în urma atacurilor ucrainene asupra infrastructurii sale petroliere.

„Un număr imens de cereri”

„Acum, că lumea a pornit cu încredere pe calea unei crize economice şi energetice destul de serioase, care se agravează de la o zi la alta, piaţa şi condiţiile de piaţă în domeniul energiei şi al resurselor energetice s-au schimbat complet. Există un număr imens de cereri pentru achiziţionarea resurselor noastre energetice din surse alternative. Negociem în aşa fel încât această situaţie să servească intereselor noastre", a declarat Dmitri Peskov.

Rusia, al doilea cel mai mare exportator de petrol din lume, după Arabia Saudită, produce aproximativ 10 milioane de barili de ţiţei pe zi şi aproximativ jumătate din această cantitate este exportată. De asemenea, Rusia deţine cele mai mari rezerve de gaze naturale din lume. Cu toate acestea, în practică, ţara ar putea fi nevoită să-şi reducă producţia de petrol, deoarece atacurile ucrainene asupra porturilor, conductelor şi rafinăriilor ruseşti au redus capacitatea de export a ţării cu un milion de barili pe zi, sau o cincime din capacitatea totală, a relatat Reuters săptămâna trecută.

Mai multe ţări asiatice se aliniază pentru a cumpăra petrol rusesc

Mai multe ţări asiatice, inclusiv Vietnam, Thailanda, Filipine, Indonezia şi Sri Lanka, se aliniază pentru a cumpăra petrol rusesc, deoarece războiul din Iran le blochează aprovizionarea, crescând posibilitatea ca oferta să fie depăşită de cerere, confrom sursei citate.

O dovadă a intensificării cererii este că ţiţeiul rusesc Urals s-a tranzacţionat, luna trecută, la o primă de cinci până la opt dolari pe baril faţă de Brent. De obicei, ţiţeiul Urals se tranzacţionează la un preţ mai mic decât petrolul Brent.

Pe lângă petrol, Rusia livrează spre Est şi gaze lichefiate. Proiectul Yamal LNG, controlat de Novatek, cel mai mare producător de gaze naturale lichefiate din Rusia, a trimis prima sa livrare către China în luna noiembrie 2025, cu câteva săptămâni înainte de punerea în practică a interdicţiei europene privind importurile de gaze lichefiate ruseşti.

Proiectul, situat în Peninsula Yamal din Arctica, a exportat anterior în mare parte gazele sale lichefiate către Europa.

Luna trecut, Vladimir Putin a declarat că Rusia ar putea reorienta livrările de gaze dinspre Europa spre alte părţi, având în vedere decizia Uniunii Europene de a interzice importurile de gaze ruseşti prin conducte la sfârşitul anului 2027 şi noile contracte pe termen scurt de gaze lichefiate rusesc, începând cu 25 aprilie, anul acesta. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii riscă totul pentru iubire, în luna aprilie. Capricornii pot întâlni pe cineva care să le dea...
Cancan
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului...
Fanatik.ro
Benzină la 7 lei și motorină la 7,5 lei „prin forță”. Tarifele de rechiziție impuse de stat sunt cu mult sub...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Cutremurător! Ultima conversație pe care Cornel Dinu a avut-o cu Mircea Lucescu: „Cu inima nu te joci!”
Adevărul
Coiful de la Coțofenești nu este singular în România. Face parte dintr-o serie limitată de coifuri princiare...
Playtech
Cozi ca pe vremea lui Ceaușescu în benzinării după ieftinirea carburanților. Cât au economisit șoferii la un...
Digi FM
Codruța Filip, confesiuni în lacrimi după divorțul de Valentin Sanfira: "Tot ce am trăit în anii ăștia nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Gică Hagi s-a răzgândit!" Ce lovitură! Anunțul care dă peste cap toate calculele
Pro FM
Raluka și iubitul ei cu 22 de ani mai mare, dans pe plajă și un moment rar de intimitate lăsat la vedere...
Film Now
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
Adevarul
De ce ajung pacienții cu COVID-19 la ATI și în 2026? Explicațiile doctoriței Elena Copaciu
Newsweek
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
Digi FM
De ce aduce ouă un iepure? Povestea neașteptată din spatele iepurașului de Paște
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...