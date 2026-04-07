În fața unei grave crize energetice globale, Kremlinul susține că lumea stă la coadă pentru a cumpăra energie rusească

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marţi că există un număr mare de cereri pentru energie rusească din diverse locuri, pe fondul unei grave crize energetice globale care zguduie fundamentele pieţelor de petrol şi gaze, transmite Reuters.

Războiul SUA şi Israelului împotriva Iranului a declanşat o criză energetică pentru economia mondială, blocând un volum mare de petrol în Golful Persic, din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz de către Iran.

Criza vine exact în momentul în care consumatorii europeni încercau să pună capăt dependenţei lor de energia rusească, în ideea de a pedepsi Moscova pentru invadarea Ucrainei, în timp ce Rusia însăşi pare să-şi reducă producţia în urma atacurilor ucrainene asupra infrastructurii sale petroliere.

„Un număr imens de cereri”

„Acum, că lumea a pornit cu încredere pe calea unei crize economice şi energetice destul de serioase, care se agravează de la o zi la alta, piaţa şi condiţiile de piaţă în domeniul energiei şi al resurselor energetice s-au schimbat complet. Există un număr imens de cereri pentru achiziţionarea resurselor noastre energetice din surse alternative. Negociem în aşa fel încât această situaţie să servească intereselor noastre", a declarat Dmitri Peskov.

Rusia, al doilea cel mai mare exportator de petrol din lume, după Arabia Saudită, produce aproximativ 10 milioane de barili de ţiţei pe zi şi aproximativ jumătate din această cantitate este exportată. De asemenea, Rusia deţine cele mai mari rezerve de gaze naturale din lume. Cu toate acestea, în practică, ţara ar putea fi nevoită să-şi reducă producţia de petrol, deoarece atacurile ucrainene asupra porturilor, conductelor şi rafinăriilor ruseşti au redus capacitatea de export a ţării cu un milion de barili pe zi, sau o cincime din capacitatea totală, a relatat Reuters săptămâna trecută.

Mai multe ţări asiatice se aliniază pentru a cumpăra petrol rusesc

Mai multe ţări asiatice, inclusiv Vietnam, Thailanda, Filipine, Indonezia şi Sri Lanka, se aliniază pentru a cumpăra petrol rusesc, deoarece războiul din Iran le blochează aprovizionarea, crescând posibilitatea ca oferta să fie depăşită de cerere, confrom sursei citate.

O dovadă a intensificării cererii este că ţiţeiul rusesc Urals s-a tranzacţionat, luna trecută, la o primă de cinci până la opt dolari pe baril faţă de Brent. De obicei, ţiţeiul Urals se tranzacţionează la un preţ mai mic decât petrolul Brent.

Pe lângă petrol, Rusia livrează spre Est şi gaze lichefiate. Proiectul Yamal LNG, controlat de Novatek, cel mai mare producător de gaze naturale lichefiate din Rusia, a trimis prima sa livrare către China în luna noiembrie 2025, cu câteva săptămâni înainte de punerea în practică a interdicţiei europene privind importurile de gaze lichefiate ruseşti.

Proiectul, situat în Peninsula Yamal din Arctica, a exportat anterior în mare parte gazele sale lichefiate către Europa.

Luna trecut, Vladimir Putin a declarat că Rusia ar putea reorienta livrările de gaze dinspre Europa spre alte părţi, având în vedere decizia Uniunii Europene de a interzice importurile de gaze ruseşti prin conducte la sfârşitul anului 2027 şi noile contracte pe termen scurt de gaze lichefiate rusesc, începând cu 25 aprilie, anul acesta.

