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În Germania, numărul militarilor a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 13 ani

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Bundeswehr symbol image: Close-up of the German flag on the Bundeswehr uniform
Bundeswehr. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Efectivele militare germane au ajuns la 186.700 la sfârșitul lunii iulie, cel mai mare număr de soldați activi din ultimii 13 ani, ceea ce indică faptul că se îndreaptă spre îndeplinirea obiectivelor guvernamentale, a anunțat luni Ministerul Apărării la Berlin, citat de dpa.

Cifra a înregistrat o creștere de 3.700 de bărbați și femei, echivalentul a 2%, comparativ cu iulie 2025.

Obiectivul Bundeswehr pentru 2026 fusese stabilit între 186.000 și 190.000 de soldați, pe măsură ce țara își majorează cheltuielile de apărare, care au fost reduse drastic după sfârșitul Războiului Rece.

Numărul cererilor de înrolare din luna iulie a crescut cu 26% față de aceeași perioadă a anului trecut, aproximativ 47.300 de persoane depunând cereri.

Conform cifrelor, aproximativ 12.100 de militari în serviciu voluntar și soldați înrolați pe termen scurt își îndeplinesc în prezent serviciul militar în cadrul noului sistem de serviciu militar. Aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 6% față de anul trecut.

Până la 31 iulie, au fost trimise în total aproximativ 378.000 de chestionare pentru înregistrarea militară, a precizat ministerul. Până în prezent, au răspuns aproximativ 96% dintre bărbați și aproximativ 4% dintre femei și persoanele care se identifică cu alte genuri. Completarea formularului este obligatorie pentru bărbați și voluntară pentru femei.

Editor : M.C

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