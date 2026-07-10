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În lipsa unui armistițiu în Iran, SUA se pregătesc de o luptă dură pentru Strâmtoarea Ormuz. „E timpul să le dăm o lecție” (Axios)

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Război între SUA și Iran. Foto: Profimedia
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Din articol
Destrămarea acordului de pace „E timpul să le dăm o replică dură”

Statele Unite se pregătesc pentru noi confruntări cu Iranul, care ar putea dura mai multe zile sau chiar mai multe săptămâni, în zona Strâmtorii Ormuz, au declarat surse americane pentru Axios.

Durata și gravitatea noii operațiuni depind în totalitate de următoarele mișcări ale Teheranului, au declarat oficiali americani pentru sursa citată.

Un război care a început cu scopul de a slăbi capacitățile Iranului în materie de rachete și de a distruge ce a mai rămas din programul său nuclear s-a transformat într-o luptă fără termen limită pentru cel mai important punct strategic energetic al lumii.

Un oficial american a declarat că actuala escaladare ar putea dura o zi sau două, o săptămână sau o lună, în funcție de reacția Iranul privind navele comerciale din Strâmtoarea Ormuz.

„O să le dăm o mică lecție ca să înțeleagă că nu glumim”, a spus oficialul american.

Diplomația s-a blocat pentru moment, iar operațiunile militare se află din nou în centrul strategiei președintelui Trump.

El a declarat miercuri că armistițiul de 60 de zile prevăzut în memorandumul de înțelegere (MOU) „s-a încheiat” în urma unui schimb de focuri declanșat de atacurile iraniene asupra navelor comerciale.

Statele Unite au lansat apoi o a doua rundă de atacuri în apropierea Strâmtorii Ormuz, inclusiv asupra unor ținte de infrastructură din interiorul Iranului, pentru prima dată în ultimele luni.

Iranul a ripostat cu atacuri asupra bazelor americane din Kuweit și Bahrain, insistând în același timp că nu va renunța la pretenția sa de a controla strâmtoarea.

La scurt timp după aceea, Trump a dat de înțeles că SUA erau gata să dezamorseze conflictul, declarând reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One că oficialii iranieni „au sunat acum puțin timp” și „vor să încheie un acord”.

Nu era clar la ce apel se referea Trump, iar oficialii iranieni nu au confirmat imediat nicio inițiativă directă de contact.

„Pur și simplu nu știu dacă sunt demni de a încheia un acord. Nu știu dacă vor respecta acordul”, a adăugat Trump. „Să fiu sincer, sunt cam nebuni”, spunea acesta.

Destrămarea acordului de pace

Principalul negociator al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a acuzat SUA de „intimidare și încălcarea promisiunilor” și a avertizat că strâmtoarea se va redeschide doar în condițiile impuse de Teheran.

„Dacă atacați, veți fi loviți”, a scris Ghalibaf pe X.

„Strâmtoarea Ormuz se va deschide doar în baza «aranjamentelor iraniene», nu a amenințărilor americane”, a mai transmis acesta.

Redeschiderea Strâmtorii Ormuz și restabilirea libertății de navigație pentru navele comerciale au devenit un obiectiv central pentru administrația Trump, în principal pentru a stabiliza piețele energetice globale.

Pentru Iran, menținerea controlului asupra strâmtorii a devenit un obiectiv-cheie în orice acord menit să pună capăt războiului. Acest aspect a fost un punct central în memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran, iar interpretările contradictorii ale clauzelor referitoare la strâmtoare duc acum la destrămarea acordului.

Memorandumul de înțelegere prevede ca Iranul să asigure trecerea în condiții de siguranță a navelor prin Strâmtoarea Ormuz. Însă, la scurt timp după semnarea acestuia, oficialii iranieni au acuzat SUA că au încălcat acordul, dirijând navele pe o rută sudică, în apropierea coastei Omanului, fără aprobarea Teheranului.

„E timpul să le dăm o replică dură”

Casa Albă consideră că are mai multă libertate de acțiune pentru a escalada conflictul, deoarece sute de petroliere au reușit să părăsească Golful Persic prin strâmtoare în ultimele săptămâni, au declarat oficialii americani.

Acest lucru a atenuat îngrijorările din cadrul administrației cu privire la faptul că o nouă confruntare ar declanșa imediat o creștere majoră a prețului petrolului, au declarat oficialii.

Un oficial american a afirmat că actuala escaladare provine din frustrarea unei părți din conducerea Iranului, care consideră că memorandumul de înțelegere nu a adus beneficii reale pentru Teheran.

Iranul a văzut cum îi scădea influența în Strâmtoarea Ormuz pe măsură ce sute de nave tranzitau ruta sudică, aproape de coasta Omanului, a spus oficialul.

În ciuda derogărilor de la sancțiunile SUA, Teheranul a întâmpinat dificultăți în vânzarea petrolului, deoarece instituțiile financiare nu aprobau tranzacțiile, iar țările erau reticente să se bazeze pe derogări temporare.

De asemenea, nu au fost deblocate fonduri iraniene înghețate, deoarece Iranul nu a întreprins încă măsurile nucleare prevăzute de acord.

Mai mult, acordul-cadru pe care SUA l-a mediat între Israel și Liban a făcut ca partea referitoare la Liban din memorandumul de înțelegere să devină inutilă, a declarat oficialul.

„O parte din conducerea iraniană nu a fost mulțumită de toate aceste lucruri”, a spus oficialul american.

„Au început să tragă și am decis că este timpul să le dăm o replică dură. Este un proces. Avem răbdare. Dacă nu simțim că obținem acordul pe care îl dorim, nu îl vom semna”, adaugă acesta.

Vicepreședintele Vance a declarat miercuri că poziția SUA este simplă: Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă.

„Dacă vor încerca să-l închidă, armata americană va riposta”, a spus Vance.

„Au de ales: fie respectă regulile, fie vor păți exact ce li s-a întâmplat aseară. Situația se va repeta până când vor deschide acea rută și vor înceta să mai tragă asupra navelor”, a mai spus acesta.

Editor : C.L.B.

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