„În loc de zece becuri, sunt suficiente două în casă”. Președintele iranian cere populației să economisească energia electrică

Președintele iranian Massoud Pezeshkian a făcut apel sâmbătă la populație să economisească energia electrică, avertizând că, deși nu există o penurie în acest moment, Statele Unite și Israelul încearcă să semene „nemulțumire” în rândul iranienilor, scrie Le Figaro.

„Adresăm o cerere simplă poporului nostru drag, mobilizat astăzi pe teren: să-și reducă consumul de energie electrică și de energie”, a declarat el la televiziunea de stat. „Nu avem nevoie ca oamenii să se sacrifice în acest moment, dar trebuie să controlăm consumul. În loc de zece becuri, două sunt suficiente într-o casă. Ce e rău în asta?”, a adăugat el.

Nu s-au semnalat întreruperi de curent în ultimele zile la Teheran, capitala care a fost lovită intens în prima zi aatacului americano-israelian din 28 februarie. Un armistițiu este în vigoare din 8 aprilie. Massoud Pezeshkian a acuzat dușmanii Iranului că vizează infrastructura și impun un blocadă „pentru ca satisfacția actuală să se transforme în nemulțumire”.

Autosuficiență în materie de energie electrică

Președintele american Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că va distruge infrastructura electrică iraniană, fără însă a trece la fapte până în prezent. Chiar înainte de conflictul actual cu Statele Unite și Israel, Iranul se confrunta cu întreruperi frecvente de curent electric în perioadele de vârf ale consumului, iarna și vara.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, Iranul produce aproape patru cincimi din energia electrică din gaz natural, o resursă în care este autosuficient datorită zăcămintelor importante. Această producție este completată de păcură de calitate inferioară, utilizată în centralele cele mai vechi.

Îmbătrânirea infrastructurii

Îmbătrânirea infrastructurii, lipsa investițiilor și impactul sancțiunilor internaționale au făcut însă ca rețeaua electrică să nu mai poată face față cererii. În noiembrie 2024, guvernul a instituit întreruperi rotative de două ore pentru a menține sistemul electric în funcțiune.

Autoritățile au redus, de asemenea, programul de lucru al funcționarilor publici, au oprit iluminatul de pe autostrăzi și au impus întreruperi de patru ore utilizatorilor din sectorul agricol. Massoud Pezeshkian lansase deja mai multe campanii de sensibilizare pentru a reduce consumul de energie.

Capitala iraniană se confruntă, de asemenea, cu o criză a apei. Președintele a avertizat anul trecut că Teheranul ar putea fi nevoit să fie evacuat în cazul în care nu vor cădea ploi de iarnă.

Editor : M.C