În mai, Bulgaria a înregistrat zero inflație lunară. Prețurile de consum au rămas neschimbate față de luna precedentă

În luna mai 2026, Bulgaria nu a înregistrat nicio inflație lunară, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Indicele prețurilor de consum a înregistrat o valoare neschimbată față de luna precedentă, în timp ce inflația anuală s-a situat la 6,9%, scrie novinite.bg.

INS a raportat, de asemenea, că inflația de la începutul anului, măsurată din mai 2026 comparativ cu decembrie 2025, a ajuns la 3,8%. Inflația anuală medie pentru perioada iunie 2025–mai 2026, comparativ cu anul precedent, a fost de 5%.

În aprilie, inflația lunară a fost de 1,8%, iar inflația anuală de 6,8%, în timp ce estimările preliminare indicau cifre mai ridicate. Lunile anterioare au arătat o scădere treptată față de valorile mai ridicate de la începutul anului, inflația anuală din ianuarie fiind de 3,5%, iar în lunile următoare oscilând între 3,3% și 4,1%.

Evoluție mixtă pentru prețuri

Evoluția prețurilor în luna mai a variat semnificativ de la un sector la altul. S-au înregistrat creșteri în sectorul serviciilor de restaurant și hotelier, al băuturilor alcoolice și al tutunului, al transporturilor, al comunicațiilor, al sănătății, al utilităților, al bunurilor de uz casnic și al îmbrăcămintei.

În același timp, s-au înregistrat scăderi în sectorul divertismentului și al activităților culturale, al produselor alimentare și al băuturilor nealcoolice, precum și al produselor de îngrijire personală. Prețurile în sectorul educației și al serviciilor financiare au rămas neschimbate.

Prețurile alimentelor au prezentat o evoluție mixtă. Unele produse au înregistrat creșteri semnificative, printre care cartofii, citricele, merele, morcovii și sfecla roșie, pastele, cacao, oțetul, margarina, varza, ceapa, peștele, berea, cafeaua, bananele, brânza, fasolea, zahărul și produsele din carne.

Alte produse s-au ieftinit, printre care ardeii, roșiile, castraveții, ouăle, carnea de vită, măslinele, iaurtul, grăsimile lactate, carnea de porc, lintea, făina, legumele cu frunze, orezul, diversele sortimente de lapte și tipurile de pâine.

Și bunurile și serviciile nealimentare au înregistrat tendințe divergente. S-au înregistrat creșteri de prețuri la taxele pentru documentele de identitate, serviciile de curierat, combustibili, gaz, electrocasnice, servicii veterinare, produse de curățenie și întreținerea autovehiculelor. În același timp, s-au observat scăderi la pachetele de vacanță, produse electronice, detergenți, flori, anumite servicii de transport, produse de îngrijire personală, încălțăminte și servicii de divertisment.

În ceea ce privește serviciile din domeniul sănătății, s-au raportat creșteri modeste pentru serviciile medicale, stomatologice, de laborator și farmaceutice. În același timp, indicatorii generali ai inflației au arătat că inflația cumulată din ultimii trei ani a ajuns la 13,4%, iar pe o perioadă de cinci ani s-a situat la 44,3%.

Editor : M.C